Estas zonas de Honduras no tendrán luz este viernes 10 de abril

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este viernes 10 de abril del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, Atlántida, Colón y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en varias zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el municipio de Comayagua, el corte se realizará en horario de 07:00 de la mañana a 04:00 de la tarde, afectando sectores como Generación Churune, barrio Cabañas, barrio Independencia, colonia Mazzarella, colonia Mejicapa, barrio Arriba, barrio Torondón, Comayagua Medical Center, barrio Abajo, colonia Casa Blanca, Jarin, colonia San Martín, colonia Los Almendros, barrio La Zarcita, colonia Pinto, colonia Fuerzas Armadas, colonia Milagro de Dios, colonia Voluntades Unidas, Policía Nacional, colonia Iván Betancourth, colonia 9 de Noviembre, colonia Sagrado Corazón, residencial Villa Santa Martha, Las Anonas, Mejores Alimentos, Recursos Naturales, Valle de Ángeles, Piedras Azules, El Sauce, El Roblito, Cacahuapa, Guasistagua, Plan de la Rosa, Celequitos, Buena Vista del Norte, La Palma, Lomas del Cordero, La Sidra, La Cuesta, San Jerónimo, Jamalteca, La Libertad, Ojos de Agua, Las Manzanas, San Luis, Rancho Grande, El Robledal, La Candelaria, El Hielo, Quebrada Amarilla, Las Trojes, Los Puentes, Anisales, Río Arriba, Santa Fe, Valle Bonito, Las Aradas, Las Lajas, El Valle Grande, El Buen Pastor, Las Piñas, Montañuelas, Cabeceras, El Encinal, Joya del Blanco Minas de Oro, La Laguna y Agua Blanca.
Siempre en Comayagua, en el mismo horario de 07:00 a.m. a 04:00 p.m., también se verán afectados Generación Zinguizapa, La Mundial, Plaza Millenium, bulevar Roberto Larios, Universidad José Cecilio del Valle, barrio Lourdes, colonia Tres Caminos, Brisas de Altamira, Piedras Bonitas Sur, San Blas, San Sebastián, colonia Los Jazmines, 21 de Abril, Vista del Valle, Nueva Esperanza, Jardines de Capiro, Los Arcos, Miravalle, aldeas Capiro, La Guadalupe, El Volcán, La Oki, Capensi, La Sampedrana, El Tamarindo, La Harris, colonia Los Geranios, Santa Lucía, aldea La Jagüita, El Paraíso, El Matazano, aldea Playitas, El Taladro, Voluntades Unidas, Sistema de Centro de Innovación, Tierra Colorada, Cascabeles, La Laguna, El Portillo de la Mora, El Misterio, La Escalera, San Antonio, El Tule, Los Lirios, Veracruz, San Miguel de Selguapa, Corralito, San Antonio de La Libertad, La Ceibita, El Sitio, El Ciruelo, residencial Manantial, Escuela Bilingüe Honduras, Agua Fría, Mata de Plátano, Club Campo de Golf, El Edén, Escuela Saint Johns, Nido de Águilas, Instituto IHCI, Rastro Municipal, El Rosario y Agua Salada.
En el Distrito Central, los cortes se ejecutarán en dos bloques: de 09:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 03:00 p.m. a 04:00 p.m., afectando parte del Hospital Escuela, Hospital Materno Infantil, BOMOHSA, Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, morgue judicial, Facultad de Medicina de la UNAH, Supermercados La Colonia #1, plantel de distribución ENEE, bodegas Larach, Impelsa, parte del BCIE y zonas aledañas.
También en el Distrito Central, pero en horario de 09:00 a.m. a 04:00 p.m., se reportan interrupciones en parte del Hospital Escuela, agencia Autoexcel, bodegas del IHSS, parte del BCIE y zonas cercanas.
En el municipio turístico de Valle de Ángeles, el servicio se suspenderá de 09:00 a.m. a 03:00 p.m. en restaurante Las Tejitas, restaurante La Florida, Hospital Adventista, centro de Valle de Ángeles, Plaza El Edén, Campo Scout, aldea El Tablón, aldea El Portillo, barrio El Cantón, aldea Liquidámbar, salida a San Juancito y zonas aledañas.
Para el departamento de La Paz, específicamente en Comayagua y la ciudad de La Paz, el corte será de 07:00 a.m. a 04:00 p.m. e incluye Plaza Santa Mónica, colonia Escoto, Maxi Despensa, Hotel Santa María, Valladolid, Prados de Comayagua, Villa Marías, Las Liconas, Ajuterique, Lejamaní; mientras que en La Paz se verán afectados el Hospital Roberto Suazo Córdova, Alcaldía Municipal, Banco Atlántida, Banco de Occidente, Plaza Montecristo, Hospital y Clínica Montecillos, Registro Nacional de las Personas, Casa de la Cultura, Palacio Judicial, iglesias, escuelas, supermercados, filtro de agua SANAA, jefatura de Tránsito, entre muchos otros barrios, aldeas y residenciales aledaños.
En otras zonas de Comayagua y La Paz, también en horario de 07:00 a.m. a 04:00 p.m., se reportan interrupciones en Generación Coyolar, Generación San Alejo, colonias 1 y 2 de Mayo, San Miguel 1 y 2, Villas Universitarias, Molinos de Honduras, Cervecería Hondureña, UNAH regional Comayagua, residencial Valle Dorado, bodegas de Pepsi, Olam, relleno sanitario, Villa Mark Park, Unilever, Aeropuerto Internacional Palmerola, Villa de San Antonio, Hospital San Benito, colonia Morazán, Nueva Comayagua, entre numerosos sectores adicionales.
En la ciudad industrial de San Pedro Sula, el corte se desarrollará de 08:00 a.m. a 04:00 p.m. en sectores como INHDELVA SPS (plantel Nike Factory), bomba de agua familia Giacoman, colonia Maranatha, Villa Ernestina II, Durpasa, Valle Escondido, Brisas del Polvorín, Perfecto Vásquez, Villas del Valle, colonia Municipal, colonia El Periodista, Villa Asturias, Miguel Ángel Pavón I y II, Brisas del Merendón, caseríos Hacienda San Antonio y San Jorge, Blue Warehouse 1, Tranycop, bodega Walmart y bodega Nestlé.
Finalmente, en el departamento de Colón, específicamente en el municipio de Sonaguera y sectores aledaños hacia Trujillo, el corte será de 09:00 a.m. a 03:00 p.m. e incluye barrios y colonias como Escano, Los Sureños, Los Mangos, Los Maestros, Las Flores, Monte Fresco, Los Laureles, 25 de Septiembre, Morazán, Wilfredo Ortíz, Porvenir, así como múltiples aldeas entre ellas Carrioles, Sabana de Útila, Juan Lázaro, La Pita, Río de Piedra, Quebrada de Arena, Guayabal, Lorelay, Nueva Sinaí, Agua Caliente, Holanda Linda, Punta de Rieles, Río Arriba, El Coco, Limón, Las Pilas, Prado, Planes, Tres Luces y Lanza.