Estas zonas de Honduras no tendrán luz este viernes 10 de abril

Siempre en Comayagua, en el mismo horario de 07:00 a.m. a 04:00 p.m., también se verán afectados Generación Zinguizapa, La Mundial, Plaza Millenium, bulevar Roberto Larios, Universidad José Cecilio del Valle, barrio Lourdes, colonia Tres Caminos, Brisas de Altamira, Piedras Bonitas Sur, San Blas, San Sebastián, colonia Los Jazmines, 21 de Abril, Vista del Valle, Nueva Esperanza, Jardines de Capiro, Los Arcos, Miravalle, aldeas Capiro, La Guadalupe, El Volcán, La Oki, Capensi, La Sampedrana, El Tamarindo, La Harris, colonia Los Geranios, Santa Lucía, aldea La Jagüita, El Paraíso, El Matazano, aldea Playitas, El Taladro, Voluntades Unidas, Sistema de Centro de Innovación, Tierra Colorada, Cascabeles, La Laguna, El Portillo de la Mora, El Misterio, La Escalera, San Antonio, El Tule, Los Lirios, Veracruz, San Miguel de Selguapa, Corralito, San Antonio de La Libertad, La Ceibita, El Sitio, El Ciruelo, residencial Manantial, Escuela Bilingüe Honduras, Agua Fría, Mata de Plátano, Club Campo de Golf, El Edén, Escuela Saint Johns, Nido de Águilas, Instituto IHCI, Rastro Municipal, El Rosario y Agua Salada.