¿Qué se sabe del caso de los hermanitos hallados muertos en un congelador?

Dos hermanitos, estudiantes de segundo grado y preescolar, fueron encontrados sin vida dentro de un congelador en su propia vivienda. ¿Qué ocurrió? El caso, que conmociona a los vecinos de Vista Hermosa, Colombia, ya es investigado por parte de las autoridades.
El hecho se registró el pasado Sábado Santo, 4 de abril, en el barrio Las Brisas, en Vista Hermosa, dejando luto y varias preguntas entre familiares y allegados de los menores.
Ellos eran los dos hermanos. Fueron identificados como S.G., de 8 años, y D.G., de 5.
El padre de los niños, Brayan Guevara, habló con varios medios colombianos y explicó que en su familia era común que los menores jugaran a esconderse dentro de la casa.
"Nosotros salimos a buscar alimentos y a buscar una camisita que necesitaban para un desfile cuando entraron a estudiar. Salimos y nos demoramos unos 20 minutos, más o menos. El congelador estaba desconectado", dijo al medio El Tiempo de Colombia.
Según su relato, los menores pudieron ingresar al electrodoméstico mientras jugaban sin medir las consecuencias. "Los niños se subieron y se metieron (en el congelador), jugaron, la tapa se cayó, se aprisionó y se asfixiaron", explicó.
La Fiscalía y la Policía de Colombia tratan de esclarecer las causas del fallecimiento. Los cuerpos de ambos fueron trasladados a Medicina Legal para determinar si murieron por asfixia u otro motivo.
Con este comunicado, la Administración Municipal confirmó el fallecimiento de los dos menores. El hecho provocó conmoción y numerosas reacciones en la comunidad.
El alcalde de Vista Hermosa, Juan Gómez, informó en Noticias Caracol que fue notificado a las 10:00 p. m. del sábado sobre el ingreso de los menores fallecidos al hospital. Señaló que se activaron los protocolos, se realizaron entrevistas y se verificó la línea de tiempo, la cual coincidió con el relato de los padres.
El alcalde explicó que los padres “tenían dos enfriadores donde vendían hielo. Uno de los enfriadores estaba desconectado porque pues no lo estaban usando. La tapa estaba abierta".