¿Qué se sabe del caso de los hermanitos hallados muertos en un congelador?

El alcalde de Vista Hermosa, Juan Gómez, informó en Noticias Caracol que fue notificado a las 10:00 p. m. del sábado sobre el ingreso de los menores fallecidos al hospital. Señaló que se activaron los protocolos, se realizaron entrevistas y se verificó la línea de tiempo, la cual coincidió con el relato de los padres.