Domingo sin luz: Estas zonas de Honduras no tendrán energía este 7 de septiembre

La Enee detalla que las interrupciones del servicio se realizarán al menos ocho horas y se debe a trabajos de mantenimiento.

Domingo sin luz: Estas zonas de Honduras no tendrán energía este 7 de septiembre
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) programó amplios cortes de electricidad este domingo 7 de septiembre de 2025 en Honduras.
La estatal eléctrica explicó que las interrupciones durarán al menos ocho horas.
La Enee detalla que las interrupciones del servicio se deben a trabajos de mantenimiento con el fin de mejorar la red eléctrica nacional.
Los cortes del suministro eléctrico afectarán a varias colonias de la zona norte y centro sur de Honduras.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico.
Justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Zonas de Tatumbla, Francisco Morazán, San Antonio de Oriente, Maraita, Nueva Armenia, Texiguat, Vado Ancho que no tendrán luz en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Zonas de Guinope, El Paraíso: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Zonas de Yuscarán, El Paraíso: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Zonas de Talanga, Villa San Francisco, San Juan de Flores Francisco Morazán: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Zonas de Danlí, Jacaleapa, El Paraíso, Teupasenti, Potrerillos que no tendrán energía en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Barrios de Danlí que no tendrán energía eléctrica en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Zonas de El Paraíso sin luz en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Zonas de Nueva Palestina, Olancho en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Zonas de Trojes El Paraíso que no tendrán luz en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

