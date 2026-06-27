Diez horas sin luz estarán más de 30 ciudades de Honduras este domingo 28 de junio

En la capital también se contempla la suspensión del servicio en colonia Quezada, bombas del SANAA, Graficentro Editores, Canal 11, Larach & Cía, edificio Plaza Miramontes, edificio Continental, R-Media, parte de la colonia Miramontes, colonia Humuya, Universidad José Cecilio del Valle, Hospital DIME, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), Ceutec Prado, England School, Plaza Gabriela y Plaza Premier. El listado de sectores afectados se amplía hacia colonia El Pedregal, Altos de San José, colonia Lomas del Cortijo, Fuerza Aérea Hondureña, colonia Óscar A. Flores, Caprisa, Indal, Jardines del Toncontín, La Guazalona, faldas de El Pedregal, colonias Los Zorzales #1 y #2, así como Montelimar. Finalmente, el corte también impactará Plaza Maderos, Napa Autopartes, Grupo Q, el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), Instituto de Previsión Militar (IPM), Registro Nacional de las Personas (RNP), además de los bloques 1 al 8 de la colonia Miraflores y sectores cercanos.