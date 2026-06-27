Diez horas sin luz estarán más de 30 ciudades de Honduras este domingo 28 de junio

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en esta zona de Honduras para este domingo 28 de junio del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de Francisco Morazán y Cortés.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos diez horas en varias de estas zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz corresponden para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, entre las 7:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, se verán afectadas zonas como la Lotificación Kaffie, colonia Vista Hermosa, Diamond Steel, parte de la colonia Montes de Sinaí, sectores de residencial Alemán, San José de la Vega y residencial Altos de Las Vegas, además de comunidades aledañas. Dentro del mismo horario, también estarán sin energía la Empresa Nacional de Artes Gráficas, colonia Miraflores, Miraflores Norte, Jardines de Miraflores, el plantel de CEMCOL, bodegas del SANAA, Miraflores Sur, Altos de Miraflores Sur y Lomas de Miraflores Sur.
Las interrupciones alcanzarán además puntos importantes como la Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Relaciones Exteriores, Hotel LQ, residencial Fuentes de Miraflores, Colegio Médico, Teletón, Universidad Pedagógica Nacional, Plaza Miraflores, residencial Loma Verde, Típicos de la Costa y el Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH). Asimismo, se reportan cortes en Pizza Hut del bulevar Centroamérica, Hondutel, InjupeMP, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, así como el edificio de la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (Defomin), Loma Linda Norte, Loma Linda Sur, Torre Alta Vista Universidad y sectores cercanos.
También se verán afectados los sitios del Banco Central de Honduras, Centro de Educación Interactivo (Chiminike), parte del Tribunal Superior de Cuentas, Supermercados La Colonia de Mall Las Cascadas, Plaza Humuya, comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Grupo Typsa, Mall Las Cascadas y zonas aledañas.
Otro de los bloques afectados incluye parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), el club del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Cervecería Hondureña, Universidad Politécnica de la Innovación (UPI), residencial Bendeck y zonas vecinas.
En la capital también se contempla la suspensión del servicio en colonia Quezada, bombas del SANAA, Graficentro Editores, Canal 11, Larach & Cía, edificio Plaza Miramontes, edificio Continental, R-Media, parte de la colonia Miramontes, colonia Humuya, Universidad José Cecilio del Valle, Hospital DIME, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), Ceutec Prado, England School, Plaza Gabriela y Plaza Premier. El listado de sectores afectados se amplía hacia colonia El Pedregal, Altos de San José, colonia Lomas del Cortijo, Fuerza Aérea Hondureña, colonia Óscar A. Flores, Caprisa, Indal, Jardines del Toncontín, La Guazalona, faldas de El Pedregal, colonias Los Zorzales #1 y #2, así como Montelimar. Finalmente, el corte también impactará Plaza Maderos, Napa Autopartes, Grupo Q, el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), Instituto de Previsión Militar (IPM), Registro Nacional de las Personas (RNP), además de los bloques 1 al 8 de la colonia Miraflores y sectores cercanos.
En San Pedro Sula, la Enee detalló que la suspensión del suministro eléctrico será en un horario de 1:00 de la tarde a 3:00 de la tarde, afectando específicamente Barrio Lempira N.O. y Barrio El Centro S.O.