Colonias de SPS y Tegucigalpa que no tendrán luz este miércoles 24 de septiembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) programó amplios cortes de electricidad este miércoles 24 de septiembre de 2025 en Honduras.
La Enee indicó que los cortes de luz se extenderán por unas seis horas en distintos sectores del territorio hondureño.
La Enee detalla que las interrupciones del servicio se deben a trabajos de mantenimiento con el fin de mejorar la red eléctrica nacional.
Los cortes del suministro eléctrico afectarán a varias colonias de la zona norte y central de Honduras.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico.
Justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Zonas del Distrito Central que no tendrán luz este miércoles 24 de septiembre en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Otras zonas del Distrito Central, Francisco Morazán, que no contarán con el suministro eléctrico en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
En Olancho estos barrios no tentrán luz en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Colonias de San Pedro Sula sin luz en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Zonas de Potrerillos que no tendrán luz en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Zonas de Morazán, El Negrito, Victoria y Santa Rita en Yoro que no tendrán luz en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.