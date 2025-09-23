  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

Colonias de SPS y Tegucigalpa que no tendrán luz este miércoles 24 de septiembre

La Enee detalla que las interrupciones del servicio se deben a trabajos de mantenimiento

Colonias de SPS y Tegucigalpa que no tendrán luz este miércoles 24 de septiembre
1 de 12

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) programó amplios cortes de electricidad este miércoles 24 de septiembre de 2025 en Honduras.
Colonias de SPS y Tegucigalpa que no tendrán luz este miércoles 24 de septiembre
2 de 12

La Enee indicó que los cortes de luz se extenderán por unas seis horas en distintos sectores del territorio hondureño.
Colonias de SPS y Tegucigalpa que no tendrán luz este miércoles 24 de septiembre
3 de 12

La Enee detalla que las interrupciones del servicio se deben a trabajos de mantenimiento con el fin de mejorar la red eléctrica nacional.
Colonias de SPS y Tegucigalpa que no tendrán luz este miércoles 24 de septiembre
4 de 12

Los cortes del suministro eléctrico afectarán a varias colonias de la zona norte y central de Honduras.
Colonias de SPS y Tegucigalpa que no tendrán luz este miércoles 24 de septiembre
5 de 12

La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico.
Colonias de SPS y Tegucigalpa que no tendrán luz este miércoles 24 de septiembre
6 de 12

Justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Colonias de SPS y Tegucigalpa que no tendrán luz este miércoles 24 de septiembre
7 de 12

Zonas del Distrito Central que no tendrán luz este miércoles 24 de septiembre en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Colonias de SPS y Tegucigalpa que no tendrán luz este miércoles 24 de septiembre
8 de 12

Otras zonas del Distrito Central, Francisco Morazán, que no contarán con el suministro eléctrico en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Colonias de SPS y Tegucigalpa que no tendrán luz este miércoles 24 de septiembre
9 de 12

En Olancho estos barrios no tentrán luz en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Colonias de SPS y Tegucigalpa que no tendrán luz este miércoles 24 de septiembre
10 de 12

Colonias de San Pedro Sula sin luz en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Colonias de SPS y Tegucigalpa que no tendrán luz este miércoles 24 de septiembre
11 de 12

Zonas de Potrerillos que no tendrán luz en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Colonias de SPS y Tegucigalpa que no tendrán luz este miércoles 24 de septiembre
12 de 12

Zonas de Morazán, El Negrito, Victoria y Santa Rita en Yoro que no tendrán luz en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Cargar más fotos