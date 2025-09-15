Nublado y con una ausencia: las imágenes que dejó la izada de la Bandera Nacional

Los actos de conmemoración de los 204 años de independencia de Honduras comenzaron con la izada de la bandera y el estruendo de los siete cañonazos en Tegucigalpa, la capital del país, con una ceremonia que tuvo una ausencia: la de Xiomara Castro, presidenta de Honduras.
Las Fuerzas Armadas de Honduras protagonizaron el izamiento de las banderas centroamericanas en el Parque Central de Tegucigalpa.
El acto cívico comenzó alrededor de las 6:10 de la mañana y fue encabezado por la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando; el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo; y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández. En la fotografía también aparece Orlando Garner, viceministro de Defensa de Honduras.
Ráquel llegó al evento con vestimenta totalmente blanca. Se esperaba la presencia de la presidenta Castro, pero esta se ausentó por problemas de salud. La mandataria fue diagnosticada con un cuadro de influenza durante los últimos días.
Jorge Aldana, alcalde de Tegucigalpa, dando lectura al Acta de Independencia. El evento estuvo marcado por un clima nublado.
Daniel Esponda, Jorge Aldana, Rebeca Ráquel y Luis Redondo durante su llegada al evento en el Parque Central.
La ceremonia incluyó el izado del Pabellón Nacional, el Himno y las banderas de los países centroamericanos que comparten la gesta de independencia.
Esta es la primera vez en su gestión que Xiomara Castro no participa en la ceremonia patria, que este 2025 fue encabezada por otras autoridades del Estado.
La entonación del Himno Nacional abrió los actos de izamiento del pabellón en Tegucigalpa.
Honduras celebra este 15 de septiembre sus 204 años de independencia. Fue en 1821 cuando las provincias centroamericanas decidieron poner fin al dominio español y empezar a escribir su propia historia.
El acta fue firmada en Guatemala el 15 de septiembre de 1821 y enviada a las demás provincias. En el caso de Honduras, la noticia llegó primero a Comayagua, que en ese momento era la capital, y fue ratificada oficialmente el 1 de octubre de 1821.
Más tarde, la provincia pasó por una etapa de inestabilidad, pues algunos sectores apoyaban la anexión al Imperio Mexicano de Iturbide (1822), mientras otros defendían la unión centroamericana.
Los desfiles patrios, que hoy forman parte inseparable de la celebración, tienen sus raíces en las primeras décadas del siglo XX. Con el tiempo se volvieron un símbolo cívico y cultural, donde participan miles de estudiantes mostrando bandas marciales, palillonas, cuadros de honor y trajes típicos.
Roosevelt Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas, durante el acto de izamiento de la Bandera Nacional.
En Tegucigalpa y San Pedro Sula, los desfiles son multitudinarios, pero cada municipio del país organiza su propia fiesta, llenando las calles de azul y blanco. Familias enteras se reúnen en las aceras para ver pasar a los jóvenes y disfrutar de la música, el color y el ambiente festivo.
Militares en el Estadio Nacional "Chelato" Uclés, péndulo de los desfiles patrios en el país. Allí estará presente la presidenta Xiomara Castro.
Un helicóptero de las Fuerzas Armadas sobrevuela el cerro Juana Laínez. El cielo está nublado en la capital del país y en San Pedro Sula. Copeco anunció lluvias en varias regiones del país.