  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Honduras

Nublado y con una ausencia: las imágenes que dejó la izada de la Bandera Nacional

Estos funcionarios estuvieron presentes. Los cañonazos retumbaron en el cerro Juana Laínez durante la izada de la Bandera Nacional en el Parque Central de Tegucigalpa

Nublado y con una ausencia: las imágenes que dejó la izada de la Bandera Nacional
1 de 22

Los actos de conmemoración de los 204 años de independencia de Honduras comenzaron con la izada de la bandera y el estruendo de los siete cañonazos en Tegucigalpa, la capital del país, con una ceremonia que tuvo una ausencia: la de Xiomara Castro, presidenta de Honduras.

Fotografías: David Romero / LA PRENSA
Nublado y con una ausencia: las imágenes que dejó la izada de la Bandera Nacional
2 de 22

Las Fuerzas Armadas de Honduras protagonizaron el izamiento de las banderas centroamericanas en el Parque Central de Tegucigalpa.

Nublado y con una ausencia: las imágenes que dejó la izada de la Bandera Nacional
3 de 22

El acto cívico comenzó alrededor de las 6:10 de la mañana y fue encabezado por la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando; el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo; y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández. En la fotografía también aparece Orlando Garner, viceministro de Defensa de Honduras.

Nublado y con una ausencia: las imágenes que dejó la izada de la Bandera Nacional
4 de 22

El acto cívico comenzó alrededor de las 6:10 de la mañana y fue encabezado por la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando; el presidente del Poder Legislativo, Luis Redondo; y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández. En la imagen, Rebeca Ráquel.

Nublado y con una ausencia: las imágenes que dejó la izada de la Bandera Nacional
5 de 22

Ráquel llegó al evento con vestimenta totalmente blanca. Se esperaba la presencia de la presidenta Castro, pero esta se ausentó por problemas de salud. La mandataria fue diagnosticada con un cuadro de influenza durante los últimos días.

Nublado y con una ausencia: las imágenes que dejó la izada de la Bandera Nacional
6 de 22

Jorge Aldana, alcalde de Tegucigalpa, dando lectura al Acta de Independencia. El evento estuvo marcado por un clima nublado.

Nublado y con una ausencia: las imágenes que dejó la izada de la Bandera Nacional
7 de 22

Daniel Esponda, Jorge Aldana, Rebeca Ráquel y Luis Redondo durante su llegada al evento en el Parque Central.

Nublado y con una ausencia: las imágenes que dejó la izada de la Bandera Nacional
8 de 22

La ceremonia incluyó el izado del Pabellón Nacional, el Himno y las banderas de los países centroamericanos que comparten la gesta de independencia.
Nublado y con una ausencia: las imágenes que dejó la izada de la Bandera Nacional
9 de 22

Esta es la primera vez en su gestión que Xiomara Castro no participa en la ceremonia patria, que este 2025 fue encabezada por otras autoridades del Estado.
Nublado y con una ausencia: las imágenes que dejó la izada de la Bandera Nacional
10 de 22

La entonación del Himno Nacional abrió los actos de izamiento del pabellón en Tegucigalpa.

Nublado y con una ausencia: las imágenes que dejó la izada de la Bandera Nacional
11 de 22

Honduras celebra este 15 de septiembre sus 204 años de independencia. Fue en 1821 cuando las provincias centroamericanas decidieron poner fin al dominio español y empezar a escribir su propia historia.
Nublado y con una ausencia: las imágenes que dejó la izada de la Bandera Nacional
12 de 22

El acta fue firmada en Guatemala el 15 de septiembre de 1821 y enviada a las demás provincias. En el caso de Honduras, la noticia llegó primero a Comayagua, que en ese momento era la capital, y fue ratificada oficialmente el 1 de octubre de 1821.

Nublado y con una ausencia: las imágenes que dejó la izada de la Bandera Nacional
13 de 22

Más tarde, la provincia pasó por una etapa de inestabilidad, pues algunos sectores apoyaban la anexión al Imperio Mexicano de Iturbide (1822), mientras otros defendían la unión centroamericana.
Nublado y con una ausencia: las imágenes que dejó la izada de la Bandera Nacional
14 de 22

Los desfiles patrios, que hoy forman parte inseparable de la celebración, tienen sus raíces en las primeras décadas del siglo XX. Con el tiempo se volvieron un símbolo cívico y cultural, donde participan miles de estudiantes mostrando bandas marciales, palillonas, cuadros de honor y trajes típicos.
Nublado y con una ausencia: las imágenes que dejó la izada de la Bandera Nacional
15 de 22

Roosevelt Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas, durante el acto de izamiento de la Bandera Nacional.

Nublado y con una ausencia: las imágenes que dejó la izada de la Bandera Nacional
16 de 22

En Tegucigalpa y San Pedro Sula, los desfiles son multitudinarios, pero cada municipio del país organiza su propia fiesta, llenando las calles de azul y blanco. Familias enteras se reúnen en las aceras para ver pasar a los jóvenes y disfrutar de la música, el color y el ambiente festivo.
Nublado y con una ausencia: las imágenes que dejó la izada de la Bandera Nacional
17 de 22

Militares en el Estadio Nacional "Chelato" Uclés, péndulo de los desfiles patrios en el país. Allí estará presente la presidenta Xiomara Castro.

Nublado y con una ausencia: las imágenes que dejó la izada de la Bandera Nacional
18 de 22

Un helicóptero de las Fuerzas Armadas sobrevuela el cerro Juana Laínez. El cielo está nublado en la capital del país y en San Pedro Sula. Copeco anunció lluvias en varias regiones del país.

Nublado y con una ausencia: las imágenes que dejó la izada de la Bandera Nacional
19 de 22
Nublado y con una ausencia: las imágenes que dejó la izada de la Bandera Nacional
20 de 22
Nublado y con una ausencia: las imágenes que dejó la izada de la Bandera Nacional
21 de 22
Nublado y con una ausencia: las imágenes que dejó la izada de la Bandera Nacional
22 de 22
Cargar más fotos