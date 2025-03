“Entendí que eso no era amor": el relato de la esposa de Esdras Amado

"Él me dijo que me daría los papeles, pero que tenía que firmarle otros papeles. Él sabía que yo tenía el compromiso de entregar este informe. El único que no me quería entregar ese informe fue mi esposo. Le supliqué que me ayudara. Agarré los papeles que estaban en la mesa. Él se vino con mucha furia en contra mía. Corrió, me agarró del pelo, me tiró al piso y me golpeó. Le dije que, por favor, parara. Cuando me vio ensangrentada y que me quebró los dientes, corrió a llamar a su hijo Ariel López. Me encerré en el baño y él me estaba esperando junto con su hijo. Traté de buscar salida, pero estaban los dos frente a la puerta. Salí y don Esdras corrió detrás de mí. El hijo no hizo absolutamente nada. Permitió que todo esto pasara", extendió.