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En fotos: así se vive el juicio político contra funcionarios en el Congreso

La diputada Tania Pinto explicó que el proceso continuará mientras no exista una resolución judicial que ordene su suspensión

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La comisión especial del Congreso Nacional inició este lunes el proceso de juicio político contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, así como contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez.

 Foto: Marvin Salgado / LA PRENSA
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La jornada comenzó con la ausencia de Ochoa, quien estaba citado a las 9:00 de la mañana, pero no compareció ante la comisión, dejando su silla vacía al inicio de la audiencia.

 Foto: cortesía
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En paralelo, los magistrados Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez presentaron recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en respuesta al proceso del Congreso Nacional.

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La comisión especial está integrada por los diputados Tania Pinto (presidenta), Lissi Cano (vicepresidenta), Alberto Cruz (secretario), Kilvett Bertrand, Saraí Espinal, Sara Zavala, Luz Ernestina Mejía, Arnold Burgos y Alejandra Vallecillo.

 Foto: Marvin Salgado / LA PRENSA
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Durante la audiencia, la diputada Tania Pinto, presidenta de la comisión, explicó que el proceso continuará mientras no exista una resolución judicial que ordene su suspensión.

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Si la Corte Suprema de Justicia admite los recursos de amparo, da una actuación y dice una resolución de que se da con suspensión del acto reclamado, entonces ahí nosotros deberíamos de parar el proceso, pero hasta que eso no suceda, nosotros continuamos con la prosecución del proceso”, manifestó Pinto.

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“Para que esta comisión sea objetiva, es necesario que estén personas que no hayan prejuzgado. Hay varias personas que han prejuzgado, pero lo puedo dejar pasar; sin embargo, dentro de ustedes hay una persona que no solamente ha prejuzgado mi responsabilidad política, sino que ha aducido la existencia de responsabilidad penal. En consecuencia, en marco del derecho del debido proceso y un juicio transparente, objetivo e imparcial, yo por este medio presento recusación en contra del diputado Kilvett Bertrand”, expresó el magistrado Morazán tras presentarse a su audiencia.

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Por su parte, Morazán presentó una recusación contra el diputado Kilvett Bertrand, a quien señaló de haber adelantado criterio sobre el caso.

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De acuerdo con la agenda establecida, las comparecencias fueron programadas en distintos horarios: a las 9:00 a.m. Marlon Ochoa; a las 11:00 a.m. Mario Morazán; a la 1:00 p.m. Lourdes Mejía; y a las 3:00 p.m. Gabriel Gutiérrez.

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No obstante, la comisión anunció una nueva hora para la reprogramación de las audiencias de los magistrados del TJE: Lourdes Mejía, a las 3:00 p.m., y Gabriel Gutiérrez, a las 5:00 p.m.

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