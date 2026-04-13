En fotos: así se vive el juicio político contra funcionarios en el Congreso

“Para que esta comisión sea objetiva, es necesario que estén personas que no hayan prejuzgado. Hay varias personas que han prejuzgado, pero lo puedo dejar pasar; sin embargo, dentro de ustedes hay una persona que no solamente ha prejuzgado mi responsabilidad política, sino que ha aducido la existencia de responsabilidad penal. En consecuencia, en marco del derecho del debido proceso y un juicio transparente, objetivo e imparcial, yo por este medio presento recusación en contra del diputado Kilvett Bertrand”, expresó el magistrado Morazán tras presentarse a su audiencia.