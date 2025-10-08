  1. Inicio
Jueves 9 de octubre sin energía eléctrica en estas zonas de Honduras

La Enee programó cortes de luz en unos 12 municipios de Honduras debido a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica. Conozca los horarios de las interrupciones.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) programó cortes de luz para este jueves 9 de octubre de 2025 en Honduras.

La estatal indicó que las interrupciones en el servicio eléctrico afectarán en varios lapsos del día.

Asimismo, la Enee detalló que los cortes de luz se registrarán en al menos 12 municipios del territorio hondureño.

Choluteca: 8:00 am - 4:00 pm.

La Empalizada, Juticalpa: 8:00 am - 3:00 pm.

Distrito Central, Francisco Morazán: 9:00 am - 3:00 pm.

Santa Rosa de Copán: 8:20 am - 2:00 pm.

El Progreso y El Negrito, en Yoro: 9:00 am - 3:00 pm.

San Buenaventura, San Francisco de Yojoa: 9:00 am - 3:00 pm.

Choloma, Cortés: 9:00 am - 3:00 pm.

La Ceiba, Jutiapa, en Atlántida, y Balfate, en Colón: 8:00 am - 4:00 pm.

Trujillo, Colón: 9:00 am - 3:00 pm.

