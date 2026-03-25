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¡Atención! Masivos cortes de luz este jueves 26 de marzo en estas zonas de Honduras

Diversas zonas de Honduras estarán sin energía eléctrica este jueves 26 de marzo. Revise si su colonia está entre los lugares afectados

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La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que ha programado cortes de electricidad en varias zonas de Honduras para este jueves 25 de marzo de 2026.
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La Enee aseguró que el mantenimiento durará al menos seis horas en los distintos sectores de Honduras.
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Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades del departamentos de San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Nacaome, Distrito Central, Ojojona. etc.
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Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
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En Nacaome, la suspensión del servicio se realizará de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., abarcando zonas como la aldea El Chiflón, aldea El Común, Cerro Colorado, entre otras.
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En la zona norte, específicamente en San Pedro Sula, el corte se llevará a cabo de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en la colonia Prieto, colonia Río Blanco, aldea El Retiro, etcétera.
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Estos son otros lugares de San Pedro Sula que no contarán con el servicio de energía eléctrica desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.
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Asimismo, en Santa Ana y en Ojojona, Francisco Morazán, el mantenimiento se realizará de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
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En el Distrito Central, sectores como la colonia Humuya, Plaza Gabriela, Plaza Premier, Ceutec Prado y zonas aledañas no tendrñan energía desde las 7:00 a.m. hasta las 10 de la mañana.
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Por otra parte, en diversos lugares de San Vicente de las Nieves, la interrupción del servicio eléctrico se registrará de 9:00 a.m. a 3:00 p.m
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En El Progreso, Yoro, las aldeas Mócula, Birichichi, Esfuerzos de Jesús, Pavón, entre otras, no tendrán energía a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
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En Santa Rosa de Copán, los cortes afectarán las colonias Osorio, Mano a mano, Mejía García, etcétera, desde las 8:20 a.m. hasta las 2:20 p.m.
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