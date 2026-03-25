Nasralla le contesta a Johel Zelaya tras cuestionamientos por juicio político

El excandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, reaccionó a las declaraciones del fiscal general suspendido Johel Zelaya, en medio del proceso de juicio político que se desarrolla en el Congreso Nacional.
Nasralla aclaró que los diputados liberales no responden a directrices suyas, desmarcándose de las decisiones adoptadas en el Legislativo.
Sostuvo que el país necesita un fiscal independiente, señalando que el cargo debe ser ocupado por "una persona que no reciba órdenes de sectores políticos".
Asimismo, expresó su rechazo a que un eventual sustituto de Zelaya provenga de estructuras vinculadas al oficialismo, insistiendo en la necesidad de fortalecer la institucionalidad.
“Esa es mi opinión y tiene validez ante millones de hondureños que votan por mí, pero yo no pertenezco a las corruptas cúpulas negociadoras de la política”, manifestó Nasralla.
Las declaraciones del excandidato liberal surgen luego de que Zelaya señalara que Nasralla habría cometido un error al facilitar votos que derivaron en el inicio del juicio político.
El fiscal general suspendido emitió esas valoraciones tras comparecer el martes ante una comisión especial del Congreso Nacional, en el marco del proceso que se sigue en su contra.
Dicha comisión fue conformada por el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, y llevó a cabo la audiencia, que estuvo marcada por fuertes intercambios entre los parlamentarios y Johel Zelaya.
Durante la comparecencia, Zelaya fue interrogado sobre su gestión al frente del Ministerio Público, incluyendo cuestionamientos por presunta aplicación selectiva de la justicia.
Además, se abordaron situaciones que, según señalamientos, habrían incidido en el debilitamiento de la institucionalidad, especialmente durante las elecciones generales de 2025, mientras el Congreso continúa con el proceso que definirá su permanencia o destitución definitiva.