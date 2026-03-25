La Ley Cazzu, una propuesta contra el abandono parental

La experiencia personal de la cantante argentina Cazzu ha trascendido el ámbito mediático para instalarse en el terreno legislativo. Sus declaraciones sobre un conflicto legal con su expareja, el también músico Christian Nodal, han servido de base para la propuesta de la denominada “Ley Cazzu” en el estado de Michoacán, México.
Durante una entrevista en el pódcast Se Regalan Dudas, la artista —cuyo nombre real es Julieta Cazzucheli— relató episodios que calificó como profundamente difíciles tras su separación en mayo de 2024.
“Ese hombre me miró a los ojos y me dijo: ‘tenemos el p*to control sobre vos y tu hija’”, expresó, al referirse a una mediación en la que participó el equipo legal del cantante mexicano.
Uno de los puntos más sensibles del conflicto, según explicó, ha sido la gestión de permisos de viaje para su hija Inti, de tres años, un requisito fundamental para cumplir con sus compromisos profesionales fuera del país.
La cantante ha señalado que las negociaciones con el entorno legal de Nodal han sido complejas, especialmente en lo relacionado con la autorización para trasladar a la menor en el contexto de sus giras internacionales.
Este caso particular ha sido tomado como referencia por la diputada Sandra Arreola Ruiz, quien presentó en marzo una iniciativa legislativa en el Congreso de Michoacán, en el marco del Día Internacional de la Mujer.
La propuesta busca garantizar el derecho a la movilidad de niñas, niños y adolescentes, especialmente en situaciones donde uno de los progenitores ha incumplido sus responsabilidades. “La patria potestad no puede seguir utilizándose como un instrumento de control cuando las responsabilidades que le dan sentido han sido abandonadas”, afirmó la legisladora al presentar el proyecto.
En esa misma línea, subrayó el contexto social que sustenta la iniciativa, señalando que en México existen más de 1,3 millones de madres, muchas de ellas en condiciones de crianza en solitario, y más de 410.000 hombres registrados como deudores alimentarios.
“Que todos los padres deudores e irresponsables nos escuchen: si abandonan, nunca más tendrán el poder para decidir sobre la vida de quienes sí merecen todas las oportunidades”, agregó. La llamada Ley Cazzu propone reformar el artículo 4º de la Constitución mexicana para priorizar el interés superior de la niñez y evitar que progenitores incumplidos bloqueen trámites esenciales como pasaportes o permisos de viaje.
En respuesta a las declaraciones de la artista, el equipo legal de Christian Nodal emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones. “En cuanto a los viajes internacionales, es falso que los permisos hayan sido ‘unilaterales’: Christian Jesús González Nodal nunca se ha negado a otorgarlos, incluso cuando las solicitudes se han hecho sin la debida anticipación”, indicaron, añadiendo que la difusión pública de procesos de mediación vulnera su carácter confidencial.