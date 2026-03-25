La Ley Cazzu, una propuesta contra el abandono parental

En respuesta a las declaraciones de la artista, el equipo legal de Christian Nodal emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones. “En cuanto a los viajes internacionales, es falso que los permisos hayan sido ‘unilaterales’: Christian Jesús González Nodal nunca se ha negado a otorgarlos, incluso cuando las solicitudes se han hecho sin la debida anticipación”, indicaron, añadiendo que la difusión pública de procesos de mediación vulnera su carácter confidencial.