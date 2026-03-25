Actriz defiende a Chappell Roan tras polémica con una niña en Brasil

Según el deportista, la niña y su madre estaban desayunando en el mismo hotel donde estaba hospedada Chappel. En un momento dado la pequeña se acercó a la mesa de Chappel solo para verla y confirmar que era ella, pero nunca le habló o le pidió algo. Luego de esto, un guardia de seguridad se acercó a madre e hija para decirles que respetaran la privacidad de la artista.