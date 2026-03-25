Actriz defiende a Chappell Roan tras polémica con una niña en Brasil

La controversia en la que está envuelta la cantante Chappell Roan con la hijastra del futbolista italobrasileño Jorginho todavía sigue dando que hablar. Ahora, ha salido la actriz Jameela Jamil ha defender a la artista.
De acuerdo a la intérprete, la cantautora está recibiendo intensos niveles de odio por ser "pro-Palestina, pro-mujeres y abogar por el respeto básico en la industria".
"Ella apoya a las personas trans. Es gay. Es antisistema. Descentra a los hombres en toda su retórica y empodera a millones de jóvenes. Critica a su propia industria por descuidar la salud de los jóvenes artistas", agregó Jamil.
"Es una campaña de desprestigio orquestada, que exagera cada uno de sus movimientos o la culpa por las acciones de las personas de su equipo para dar un escarmiento a una mujer que se puso algunos límites menores para sí misma, por su propia salud mental".
"Recuerden, llevo diciéndoles desde hace 7 años que a una mujer solo se le permiten 2 años en la cima antes de que la arrastren al infierno y la sumisión. Les dije que pronto habría otra chica”, expresó la actriz sobre Chappell Roan.
"Shia le buuf, esta misma semana, fue visto GRITÁNDOLE a una mujer cualquiera en una mesa junto a él, y no ha tenido repercusión mundial. Le han dedicado 7 artículos. A Chappell le han dedicado 125 y siguen sumando en los últimos dos días", concluyó.
La polémica inició el fin de semana cuando el jugador brasileño, esposo de Catherine Harding, dijo que el guardia de seguridad de Chappel Roal abordó de manera brusca a su esposa y su hijastra, Ava, de tan solo 11 años.
Según el deportista, la niña y su madre estaban desayunando en el mismo hotel donde estaba hospedada Chappel. En un momento dado la pequeña se acercó a la mesa de Chappel solo para verla y confirmar que era ella, pero nunca le habló o le pidió algo. Luego de esto, un guardia de seguridad se acercó a madre e hija para decirles que respetaran la privacidad de la artista.
Ante las acusaciones, la cantautora compartió su versión de los hechos. "Yo no le pedí al guardia de seguridad que se acercara a hablar con esta madre y su hija. No lo hice", afirmó Chappell Roan.
"No odio a quienes son fans de mi música; no odio a los niños", dijo en un video que publicó hace un tiempo en redes sociales.