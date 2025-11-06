"Fue un héroe en la pandemia": Consternación por muerte de médico hondureño

Aníbal Aryuri García López, médico hondureño de 36 años, originario de Santa Bárbara, falleció el miércoles 5 de noviembre en San Pedro Sula, Cortés, causando consternación y dejando un profundo vacío en su familia, amigos y colegas. ¿Cómo murió?
Cercanos a la familia aclararon que la muerte se produjo a raíz de una caída desde un segundo piso, desmintiendo rumores que habían circulado en redes sociales sobre el hecho.
Aníbal Aryuri era conocido por su dedicación como médico y por su destacada labor durante la pandemia, salvando numerosas vidas en el proceso.
Según los relatos de sus allegados, el golpe fue en la cabeza, lo que provocó que perdiera la vida de inmediato, dejando a su familia y amigos profundamente consternados.
Aníbal Aryuri también era hermano de Servio Aníbal García Rivera, candidato a alcalde de Atima por el Partido Nacional en Santa Bárbara, hecho que ha generado una ola de solidaridad hacia la familia en estos momentos difíciles.
A través de sus redes sociales, Servio Aníbal compartió su dolor por la pérdida: "Te nos adelantaste, hermanito".
En otras publicaciones de Facebook, su hermano recordó la labor heroica de Aníbal Aryuri durante la pandemia: “Fuiste un héroe en la pandemia” y agregó: “Salvaste muchas vidas y la tuya no se pudo salvar”.
Un usuario de Facebook comentó: "¿Por qué las personas buenas se tienen que morir? Allí mismo indicaron que el municipio de Villanueva, Cortés también se encuentra de luto debido a que el médico laboraba en su centro asistencial en ese lugar.
Distintos medios locales expresaron sus muestras de pesar con la familia: "Lamentamos el sensible fallecimiento del Dr. Aryuri García, hermano del candidato alcalde, Ing. Servio Aníbal García".
En otras publicaciones se puede leer: "Nos unimos a la solidaridad con nuestro amigo Servio Aníbal García Rivera, familiares y amigos, por el fallecimiento de su hermano. En estos momentos de profundo dolor, enviamos nuestras más sinceras condolencias". Asimismo, el Colegio de Médicos de Honduras publicó un acuerdo de duelo donde lamentan su muerte.
Amigos y colegas también destacaron la entrega de Aníbal Aryuri a la medicina y su calidez humana, que impactó a todos quienes lo conocieron.
El compromiso de Aníbal Aryuri con su profesión y la comunidad lo convirtió en un referente de entrega y responsabilidad entre colegas y vecinos que hoy lloran su partida.