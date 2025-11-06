"Fue un héroe en la pandemia": Consternación por muerte de médico hondureño

En otras publicaciones se puede leer: "Nos unimos a la solidaridad con nuestro amigo Servio Aníbal García Rivera, familiares y amigos, por el fallecimiento de su hermano. En estos momentos de profundo dolor, enviamos nuestras más sinceras condolencias". Asimismo, el Colegio de Médicos de Honduras publicó un acuerdo de duelo donde lamentan su muerte.