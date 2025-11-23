  1. Inicio
Alegría en Yoro: A sus 65 años, doña Vicky cumple su sueño de graduarse

Doña Vicky sacó adelante sus estudios con mucho esfuerzo vendiendo agua, jugos y refrescos en el centro de la ciudad, convirtiendo cada jornada de trabajo en un paso más hacia su sueño

  • 23 de noviembre de 2025 a las 13:51 -
  • Karla Herrera
A sus 65 años, doña María Victoria Ramos, originaria de Yoro, Yoro, celebró el 20 de noviembre su graduación como Bachiller Técnico Profesional en Informática, demostrando con su ejemplo que nunca es tarde para perseguir los sueños y que la determinación no tiene edad. Conozca aquí su historia.

 Fotografía: Cortesía SMY Plus
Doña Victoria, más conocida como doña Vicky por sus paisanos, es muy popular en su lugar de origen por su hazaña de graduarse a los 65 años y por ser una reconocida vendedora de agua, jugos y refrescos en la terminal de buses de Yoro, trabajo con el que logró sacar adelante sus estudios.

 Fotografía: Cortesía SMY Plus
"Trabajando, vendiendo en el centro, me estoy graduando ahora. Me siento muy orgullosa y también les doy el ejemplo a los jóvenes que no quieren estudiar; a ellos les digo que estudien para que sigan adelante".

 Fotografía: Cortesía redes sociales
También dijo sentirse muy feliz por su logro y que extrañaría a sus compañeras de clases, además, expresó su agradecimiento a los profesores que le impartieron clases.

 Fotografía: Cortesía SMY Plus
Doña Vicky participaba con mucho fervor patrio cada 15 de septiembre. En la imagen se le observa con una medalla de excelencia académica, demostrando que fue una destacada alumna.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
"Me siento alegre aquí con mis compañeras, aunque nos va a quedar pesar ahora que ya nos separemos. Le agradezco a los maestros también". Las compañeras de doña Vicky entonaron una canción alusiva al momento.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
El acto de graduación se llevó a cabo en el Instituto Santa Cruz del Oro, donde la sexagenaria recibió su título entre aplausos, sonrisas y miradas llenas de admiración por parte de alumnos, docentes y familiares que celebraron con orgullo su gran logro.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
La institución le otorgó un reconocimiento especial en honor a su disciplina y dedicación, cualidades que la llevaron a alcanzar un sueño que había postergado durante décadas.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
Los docentes del centro educactivo destacaron que doña Vicky nunca faltaba a clases, llevaba sus tareas al día y participaba activamente en los trabajos de Informática, área donde ahora está oficialmente acreditada como profesional técnica

 Fotografía: Cortesía redes sociales
Durante su día soñado, cuando recibió su título que la acreditó como bachiller en Informática, doña Vicky estuvo acompañada de sus familiares, quienes expresaron sentirse muy orgullosos de ella.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
Muchos usuarios en redes sociales expresaron su admiración por la graduada. Adriana Hernández comentó: "El claro ejemplo de que no hay que rendirse para lograr lo que queremos. Dios la bendiga, ella es ejemplo para muchos jóvenes".

 Fotografía: Cortesía redes sociales
Después de mucho esfuerzo, vendiendo sus productos en el centro de la ciudad para poder sostener sus estudios, doña Vicky logró graduarse, demostrando que, con esfuerzo, fe y perseverancia, no hay sueño imposible.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
