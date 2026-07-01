Fin de una era: Sony eliminará los juegos físicos de PlayStation en 2028

A esta decisión se suma otro anuncio que ha generado preocupación entre los usuarios. Sony también confirmó el cierre progresivo de las tiendas digitales de PlayStation 3 y PlayStation Vita. El proceso comenzará en agosto de 2026 en algunos países de Latinoamérica, entre ellos Honduras, México y Nicaragua, y culminará con un cierre global previsto para julio de 2027. PlayStation acelera definitivamente su transición hacia un ecosistema completamente digital. Aunque la medida responde a una realidad comercial impulsada por las preferencias actuales de los consumidores, también simboliza el final de una era para millones de jugadores que durante décadas construyeron sus colecciones alrededor de las tradicionales cajas y discos físicos.