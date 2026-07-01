Fin de una era: Sony eliminará los juegos físicos de PlayStation en 2028

El formato físico comienza oficialmente su cuenta regresiva: Sony Interactive Entertainment anunció que dejará de producir discos para todos los videojuegos nuevos que lleguen a las consolas PlayStation a partir de enero de 2028, una decisión que marca uno de los cambios más importantes en la historia reciente de la industria del entretenimiento interactivo.
La información fue confirmada a través del blog oficial de PlayStation en español, donde la compañía explicó que los nuevos lanzamientos estarán disponibles exclusivamente en formato digital, tanto mediante la PlayStation Store como en establecimientos autorizados que comercialicen códigos de descarga.
Sony aclaró que esta medida únicamente aplicará a los títulos publicados desde enero de 2028. Los videojuegos que ya fueron lanzados en disco, así como aquellos que lleguen antes de esa fecha, seguirán conservando sus versiones físicas sin modificaciones.
La empresa justificó la decisión asegurando que responde a la evolución de los hábitos de consumo de los jugadores. Según explicó, las preferencias del público se han desplazado de forma significativa hacia las compras digitales, una tendencia que también domina el resto de la industria del entretenimiento.
"Esta es una dirección natural para que Sony Interactive Entertainment se adapte a las tendencias de los consumidores", señaló la compañía, al tiempo que aseguró que continuará ofreciendo distintas opciones para adquirir videojuegos, aunque el soporte físico dejará de existir para los nuevos estrenos.
Los números respaldan esa transformación. Durante el cuarto trimestre del año fiscal 2025, el 85 % de los videojuegos vendidos para consolas PlayStation fueron adquiridos en formato digital. En el promedio anual, apenas el 22 % de las ventas correspondieron a copias físicas, confirmando una caída sostenida del formato tradicional.
El cambio también coincide con decisiones recientes de otras compañías. Hace apenas unos días, Rockstar Games confirmó que la edición física de "Grand Theft Auto VI" para PlayStation 5 y Xbox Series X|S no incluirá un disco, sino únicamente un código de descarga, una estrategia que muchos consideran el anticipo del futuro de la industria.
En los últimos años, PlayStation ya había dado señales de esta transición. Ediciones especiales de títulos como "God of War Ragnarök" llegaron al mercado sin disco físico, incluyendo únicamente códigos digitales, aunque otros lanzamientos, como "Marvel's Wolverine", todavía mantendrán el soporte tradicional antes de que entre en vigor la nueva política.
La noticia ha provocado opiniones divididas entre los jugadores. Mientras algunos consideran inevitable la evolución hacia lo digital, otros lamentan la desaparición del coleccionismo, la posibilidad de prestar videojuegos entre familiares y amigos, así como el debilitamiento del mercado de segunda mano, una práctica muy arraigada entre la comunidad gamer.
A esta decisión se suma otro anuncio que ha generado preocupación entre los usuarios. Sony también confirmó el cierre progresivo de las tiendas digitales de PlayStation 3 y PlayStation Vita. El proceso comenzará en agosto de 2026 en algunos países de Latinoamérica, entre ellos Honduras, México y Nicaragua, y culminará con un cierre global previsto para julio de 2027. PlayStation acelera definitivamente su transición hacia un ecosistema completamente digital. Aunque la medida responde a una realidad comercial impulsada por las preferencias actuales de los consumidores, también simboliza el final de una era para millones de jugadores que durante décadas construyeron sus colecciones alrededor de las tradicionales cajas y discos físicos.