¿Qué significa “El Monte Everest no tiene nada en contra de mi ”? el meme viral en redes

Las redes sociales vuelven a convertir una canción en fenómeno viral. En las últimas semanas, miles de usuarios de TikTok e Instagram han utilizado el audio con la frase “El Monte Everest no tiene nada en contra de mi”, una tendencia que mezcla humor, ironía y situaciones cotidianas.
La expresión proviene de Mount Everest, canción del artista británico Labrinth, que alcanzó una gran popularidad internacional tras formar parte de la banda sonora de la serie Euphoria, de HBO.
En la serie de Euphoria la canción se convirtió en tema que representaba al personaje de Nate, personificado por Jacob Elordi. En la mayoría de las escenas de Nate el tema se escuchaba de fondo, como un reflejo de la personalidad de Nate, quien en las primeras temporadas se comportaba con soberbia, se creía mejor que todos.
En la tercera temporada, sin embargo, Nate sufre un cambio enorme de personalidad. Y su muerte en la serie, volvió a viralizar la canción porque los fans de Euphoria comenzaron a crear memes manipulando ahora la frase en: El Monte Everest si tenía todo en contra de Nate"
El origen del meme:
En la canción original, la referencia al Monte Everest transmite una sensación de confianza absoluta y superación. La letra busca proyectar una imagen de fortaleza e invencibilidad frente a cualquier desafío.
Sin embargo, los usuarios de redes sociales transformaron ese significado en una broma colectiva.
En lugar de asociar la frase con grandes logros o retos extraordinarios, comenzaron a utilizarla para acompañar situaciones simples y comunes de la vida diaria.
¿Por qué se hizo viral?
La gracia del meme radica en el contraste entre la intensidad de la frase y la insignificancia del supuesto logro.
Los videos suelen mostrar a personas actuando con seguridad exagerada después de superar pequeños inconvenientes, como: Levantarse temprano de la cama.Enviar un mensaje difícil.Asistir a una reunión incómoda.Completar una tarea sencilla.Superar un momento de vergüenza cotidiana.
La idea es presentar estos hechos menores como si representaran una hazaña comparable a conquistar la montaña más alta del planeta. Esta combinación de dramatismo y humor ha contribuido a que la tendencia acumule millones de reproducciones en TikTok, Instagram y otras plataformas.
El capítulo final de la tercera temporada de Euphoria se estrena este domingo 31 de mayo de 2026. El episodio estará disponible de forma simultánea en el canal de televisión de HBO y en streaming a través de Max.
El octavo capítulo se titula "In God We Trust". Tendrá una extensión récord de 93 minutos, convirtiéndose en el episodio más largo de toda la serie.
Horarios de estreno para Latinoamérica: 7:00 p.m. – México, Guatemala, Honduras, Costa Rica;
8:00 p.m. – Colombia, Perú, Ecuador;
9:00 p.m. – Chile, Venezuela, Bolivia:
10:00 p.m. – Argentina, Brasil, Uruguay.
Este cierre de temporada está planeado además como el desenlace definitivo de la historia creada por Sam Levinson, dado que HBO ha manejado esta entrega como la última de la serie.