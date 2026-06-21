¿Por qué ver el Mundial genera felicidad?, esto dice la ciencia

Por otro lado, el doctor Jorge Rocco, médico psiquiatra especializado en deportes, afirmó a Infobae que el fútbol hace muy feliz a la gente, pero también “puede hacer bastante infeliz a la gente, depende del resultado”. También señaló diferencias con los clubes de fútbol: “Con la Selección se genera una cohesión de identidades y afectos, ya que el país entero se siente representado y se reducen las diferencias entre hinchas de distintos equipos. En competencias internacionales, como los mundiales, es común ver personas con camisetas de sus clubes sin conflicto, porque prima la solidaridad y la idea de alcanzar el triunfo en conjunto”.