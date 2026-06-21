Sarcasmo y cariño: así celebra internet a los padres mexicanos

Cada tercer domingo de junio, México celebra el Día del Padre. Aunque la fecha busca reconocer la figura paterna, en internet suele ocurrir algo muy distinto: los homenajes solemnes quedan en segundo plano y los memes toman el control.
Mientras el Día de la Madre suele estar acompañado de serenatas, festivales escolares, flores y mensajes emotivos, el de los padres parece seguir otra tradición.
En redes sociales, miles de usuarios celebran la jornada con bromas, imágenes virales y frases cargadas de ironía que, año tras año, se convierten en tendencia.
Entre las expresiones más compartidas destacan algunas que ya forman parte del repertorio digital mexicano. “Felicidades, inútil” y “Lo siento, para ustedes no hay canción” en plataformas como Facebook, X y TikTok, donde fueron utilizados para retratar, con humor, las diferencias entre ambas celebraciones.
La broma recurrente apunta a una realidad cultural ampliamente comentada en internet: mientras las madres suelen recibir homenajes multitudinarios, los padres parecen conformarse con una felicitación, una comida familiar y una avalancha de memes.
Lejos de interpretarse como una falta de reconocimiento, muchas de estas publicaciones funcionan como una muestra de cercanía. El sarcasmo se convierte en una forma de afecto y la burla en un lenguaje compartido entre generaciones.
No es una casualidad. El humor mexicano tiene una larga tradición de reírse de todo, incluidas las figuras de autoridad y las costumbres familiares.
Los padres, por supuesto, no escapan a esa dinámica. Por ello, cada año aparecen imágenes que los retratan como expertos en quedarse dormidos frente al televisor, maestros de los consejos inesperados o protagonistas involuntarios de situaciones cotidianas.
Las redes sociales amplifican ese fenómeno. Personajes de caricaturas, escenas de películas, fotografías históricas y referencias de la cultura popular son reutilizadas para construir chistes que rápidamente se viralizan y generan miles de interacciones.
Así, el Día del Padre se transforma cada año en una celebración peculiar: una fecha donde el reconocimiento llega acompañado de bromas, el afecto se expresa mediante el sarcasmo y los memes terminan ocupando un lugar tan importante como los regalos.
Porque si algo demostraron nuevamente las redes sociales, es que en México incluso las celebraciones familiares más tradicionales pueden convertirse en material para el humor. Y, para muchos padres, recibir un meme viral parece haberse vuelto tan habitual como recibir una felicitación.