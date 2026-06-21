Waleska Méndez, el bello rostro de Santa Bárbara en el Miss Honduras Universo 2026

"Quiero ser una voz que inspire a más mujeres y niñas a creer en sí mismas, a perseguir sus metas sin miedo y a recordar que no hay sueño demasiado grande cuando se trabaja con pasión, disciplina y determinación. Hoy llevo el nombre de Santa Bárbara con orgullo en el corazón y la firme convicción de que juntas somos más fuertes. Porque cuando una mujer se empodera, inspira a otras a hacer lo mismo".