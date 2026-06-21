Waleska Méndez, el bello rostro de Santa Bárbara en el Miss Honduras Universo 2026

La belleza, la elegancia y el carisma son elementos que destacan a la nueva Miss Santa Bárbara 2026, Waleska Méndez, quien ahora tendrá la responsabilidad de representar al departamento en el camino hacia el Miss Honduras Universo.
La elección de Waleska Méndez marca el comienzo de un sueño que ahora toma fuerza en el escenario nacional. Con determinación, disciplina y una imagen que refleja la esencia de su departamento, buscará dejar en alto el nombre de Santa Bárbara en su camino hacia la corona de Miss Honduras Universo.
En la actualidad, una reina de belleza se convierte en una embajadora cultural, social y humanitaria que representa a su país ante el mundo. Es precisamente el objetivo de la escultura "patepluma" que ya ha comenzado a hacer ruido en las redes sociales y se perfila entre las favoritas de los seguidores del certamen.
Waleska estuvo recientemente en la Media Maratón de La Prensa, donde corrió 10 km y demostró que su potencial va más allá de la belleza y las pasarelas, también es disciplinada con su salud y el deporte.
La joven llamó la atención durante su recorrido por su imponente belleza, estatura y porte, siendo fotografiada en diversos puntos de la carrera y convirtiéndose en una imagen viral.
Con su esbelta figura y su outfit deportivo, Waleska llamó la atención y ahora se da a conocer como la nueva reina de Santa Bárbara, haciendo honor al popular dicho de su departamento "tierra de las mujeres más bellas de Honduras".
"Mi nombre es Waleska Méndez y hoy tengo el honor de representar a esta tierra que me vio crecer, una tierra llena de historia, cultura y, sobre todo, de mujeres valientes y trabajadoras", escribió en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 10 mil seguidores.
La joven continuó su discurso: "Creo firmemente que el verdadero poder de una mujer está en su capacidad de levantarse una y otra vez, de transformar los obstáculos en oportunidades y de nunca renunciar a sus sueños. Cada mujer lleva dentro una fuerza extraordinaria capaz de inspirar, construir y cambiar el mundo."
"Este camino no es solo mío; representa a cada madre luchadora, a cada joven soñadora y a cada mujer que día a día trabaja con dedicación y resiliencia para salir adelante. Gracias a todos los patrocinadores que han sido parte de este nuevo sueño junto a mi".
"Quiero ser una voz que inspire a más mujeres y niñas a creer en sí mismas, a perseguir sus metas sin miedo y a recordar que no hay sueño demasiado grande cuando se trabaja con pasión, disciplina y determinación. Hoy llevo el nombre de Santa Bárbara con orgullo en el corazón y la firme convicción de que juntas somos más fuertes. Porque cuando una mujer se empodera, inspira a otras a hacer lo mismo".
Waleska es madre de un niño y presume constantemente lo feliz que es de compartir su vida junto a él, siendo su mayor inspiración para trabajar y cumplir sus sueños.
En sus fotografías transmite una vibra dulce y carismática, mostrando su lado más sensible y cariñoso junto a su pequeño.