Maternidad tardía:las estrellas que desafían al reloj biológico

El caso de Cameron Díaz, que acaba de tener un hijo a sus 53 años, no es el único. En los últimos tiempos, otras celebridades han decidido romper un debatido tabú: el de ser madre a partir de los 45 o los 50 años. Cameron Díaz lo tiene claro: las reglas están para romperse. En una sociedad y, sobre todo, en una industria del entretenimiento que a menudo se empeñan en imponer calendarios estrictos y fechas de caducidad a las mujeres, la actriz ha decidido ser dueña de sus propios tiempos.