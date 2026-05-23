Maternidad tardía:las estrellas que desafían al reloj biológico

El caso de Cameron Díaz, que acaba de tener un hijo a sus 53 años, no es el único. En los últimos tiempos, otras celebridades han decidido romper un debatido tabú: el de ser madre a partir de los 45 o los 50 años. Cameron Díaz lo tiene claro: las reglas están para romperse. En una sociedad y, sobre todo, en una industria del entretenimiento que a menudo se empeñan en imponer calendarios estrictos y fechas de caducidad a las mujeres, la actriz ha decidido ser dueña de sus propios tiempos.
Cameron Díaz lo tiene claro: las reglas están para romperse. En una sociedad y, sobre todo, en una industria del entretenimiento que a menudo se empeñan en imponer calendarios estrictos y fechas de caducidad a las mujeres, la actriz ha decidido ser dueña de sus propios tiempos.
Con el nacimiento de Nautas, los Madden-Díaz ya son oficialmente familia numerosa. El bebé se una a la primogénita de la casa, Raddix, nacida en 2019, y Cardinal, que llegó al mundo en 2024.Y es que, lejos de sentirse agotada, confiesa tener “las ideas más claras y mucha más energía ahora que cuando tenía 25”. Para ella, la maternidad madura es un verdadero privilegio porque le permite estar “presente al 100%”.
Por motivo del Día de la Madre, la modelo Gisele Bündchen escribió en Instagram: “Nada en este mundo llena mi vida de más significado y alegría que ser mamá. Estoy muy agradecida de poder vivir la vida con ellos, aprendiendo y creciendo juntos cada día. Feliz Día de la Madre para todas las mamás, especialmente para la mía, que siempre está a mi lado en espíritu y me inspira a ser la mejor madre que puedo ser”.
La brasileña tuvo su tercer hijo con su actual pareja Joaquim Valente en febrero de 2025 a la edad de 44 años. La supermodelo brasileña también es madre de Benjamín, de 15 años, y Vivian, de 12 años, fruto de su matrimonio con el exjugador de fútbol americano Tom Brady, de quien se divorció en octubre de 2022.
Gisele ha documentado su proceso de recuperación física posparto compartiendo las realidades de la recuperación abdominal luego de tener tres hijos.En su libro “Lecciones”, Gisele ha sido transparente sobre el desgaste físico de la maternidad. Tras amamantar a cada hijo durante dos años se sometió a una cirugía de aumento de senos en 2015.
Si hay alguien experta en manejar sus propios tiempos y dejar al mundo sin palabras, esa es la supermodelo británica Naomi Campbell. Y así lo demostró en mayo de 2021. A sus 50 años revolucionó internet al desvelar por sorpresa que acababa de ser madre de una niña.
La discreción respecto a su proceso fue absoluta: “Puedo contar con los dedos de una mano la cantidad de personas que sabían que la iba a tener. Pero es la mayor bendición que jamás podría imaginar. Es lo mejor que he hecho en mi vida”, explicó para British Vogue.Pero la cosa no quedó ahí. En junio de 2023, Campbell dio un paso más y sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram al compartir la llegada de su segundo hijo, esta vez un varón, a los 53 años.
Pero la cosa no quedó ahí. En junio de 2023, Campbell dio un paso más y sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram al compartir la llegada de su segundo hijo, esta vez un varón, a los 53 años. La modelo dejó por escrito una reflexión: “Mi pequeño amor, sabes que eres apreciado sin medida y rodeado de amor desde el momento en que nos honraste con tu presencia” y sentenció que “nunca es demasiado tarde para ser madre”.
Durante más de diez años de tratamientos de fecundación in vitro (FIV), la actriz Brigitte Nielsen volvió a romper todos los esquemas cuando en junio de 2018, a sus 54 años, dio la bienvenida al mundo a su hija Frida.
Janet Jackson tuvo el 3 de enero de 2017 a su hijo Eissa Al Mana, cuando ella acababa de cumplir los 50 años. Dijo para Stellar Magazine: “No tengo niñera. Lo hago todo yo misma. Si mi madre lo hizo con nueve hijos, no hay razón por la que yo no pueda”.
Geena Davis no se conformó con estrenarse en la maternidad pasados los 40, sino que lo hizo a lo grande. Después de dar la bienvenida a su primera hija, Alizeh, a los 46 años, completó la familia con el nacimiento de los gemelos Kaiis y Kian.