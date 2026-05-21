Del romanticismo al “street style”: así se reinventa el encaje

El encaje nació como una técnica artesanal vinculada al lujo europeo. Durante siglos, fue sinónimo de estatus, reservado a la nobleza y utilizado en cuellos, puños o vestidos ceremoniales. Su evolución ha sido constante, pasando del trabajo manual a la producción industrial, lo que permitió democratizar su uso. Sin embargo, su carga simbólica —asociada a la feminidad, la sensualidad y el refinamiento— ha permanecido intacta. Esa dualidad entre tradición y modernidad explica su capacidad para reaparecer en distintos momentos históricos, adaptándose a los códigos de cada época. También se incorpora de forma más sutil rematando bajos de vestidos o a modo de detalle. Foto cedida por Desigual