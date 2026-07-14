¿Belleza sin límites? Usan grasa de donantes fallecidos para esculpir cuerpos

Tiger Aesthetics sostiene que trabaja con bancos de tejidos acreditados y que los donantes completan documentos de consentimiento sobre el posible destino de sus tejidos. La compañía también afirma que AlloClae está legalmente regulado bajo las normas federales correspondientes, aunque mantiene una disputa con autoridades sanitarias de Nueva York después de que se negara la distribución del producto en ese estado. Pese a las dudas, más de 2 mil pacientes habrían recibido el tratamiento desde mayo de 2025, según cifras de la empresa fabricante. Entre quienes lo consideran un avance de "nueva generación" y aquellos que lo llaman "relleno zombi" o "inyecciones de cadáver", AlloClae vuelve a colocar una incómoda pregunta sobre la mesa: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para moldear el cuerpo y perseguir la imagen considerada perfecta?