“Farmear aura”, el reto viral que convierte el estilo en competencias de plaza

Lo que nació como una expresión de la cultura gamer ahora salió de las pantallas para convertirse en una curiosa competencia presencial. Las llamadas batallas de “farmear aura” reúnen a participantes que se enfrentan cara a cara para demostrar quién tiene mayor estilo, seguridad y presencia frente a una audiencia.
El concepto combina dos ideas. En los videojuegos, “farmear” hace referencia a acumular recursos, puntos o experiencia, mientras que el “aura” se relaciona en internet con el carisma, la personalidad y esa capacidad de proyectar una presencia que hace destacar a alguien frente a los demás.
En estas competencias, los participantes suben a un escenario y disponen de pocos segundos para conquistar al público mediante poses, caminatas, bailes, gestos o movimientos que transmitan confianza. La clave está en mantener la actitud y, en algunos casos, evitar reírse mientras se intenta impresionar a los espectadores.
Brasil se convirtió en uno de los principales escenarios de esta tendencia. Allí comenzaron a organizarse torneos presenciales en diferentes ciudades, con convocatorias difundidas principalmente a través de redes sociales. Desde niños hasta adultos se han sumado a una dinámica que transforma una expresión nacida en internet en un espectáculo colectivo.
Uno de los creadores de estas competencias, Uvitinho, aseguró que en uno de los encuentros llegaron a participar más de 200 personas. Los concursantes pasan frente a una audiencia animada y deben aprovechar unos cuantos segundos para demostrar su capacidad de proyectar seguridad y llamar la atención.
Las reglas no son iguales en todos los torneos. En algunas competencias existen jueces que asignan puntuaciones, mientras que en otras el ganador se determina según la reacción del público, tomando en cuenta los gritos y aplausos. También existen formatos en los que los participantes reciben una calificación numérica.
La tendencia incluso ha desarrollado su propio lenguaje. En algunas competencias, la puntuación máxima llega hasta el “seis”, una referencia a la popular expresión “six seven”, otra tendencia que ha circulado ampliamente en redes sociales. De esta manera, el fenómeno incorpora constantemente nuevos códigos surgidos de la cultura digital.
Los premios también varían dependiendo de la organización. Algunas convocatorias ofrecen dinero en efectivo y trofeos, entre ellos reconocimientos con nombres como “Aura Suprema”. Las competencias se han realizado en lugares como Juazeiro do Norte, Cametá, Belém, Barcarena, Teresina y diferentes zonas de São Paulo.
Pero “farmear aura” no se limita a los escenarios. En redes sociales, la expresión comenzó a utilizarse para describir acciones cotidianas realizadas con seguridad, elegancia o una actitud aparentemente imperturbable. Resolver una situación complicada sin perder la calma o caminar con confianza puede convertirse, en el lenguaje de internet, en una forma de “ganar aura”.
También se relaciona con determinados hábitos personales: saber decir que no sin ofrecer demasiadas explicaciones, escuchar más de lo que se habla, mantener el autocontrol y rodearse de personas que aporten positivamente. La idea central es proyectar seguridad sin necesidad de buscar constantemente la aprobación de los demás.