"Zoomies": ¿Por qué los perros corren como locos de repente?

Pero no todos los episodios significan exactamente lo mismo. La especialista en comportamiento veterinario Wailani Sung señala que algunos zoomies pueden estar relacionados con emociones positivas, mientras que otros pueden aparecer como respuesta al estrés o al miedo. “Los zoomies suelen ser una expresión de alegría y diversión”, explica, aunque recomienda observar el lenguaje corporal del animal para determinar qué está ocurriendo antes y durante la carrera. Por ejemplo, si el perro corre después de jugar y mantiene una postura relajada, probablemente se trate de excitación positiva; si ocurre después de un estímulo que teme, podría ser una respuesta al estrés.