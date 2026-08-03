Así fue la pasarela de J Balvin que abrió Colombiamoda 2026

El cantante colombiano J Balvin publicó en sus historias de Instagram imágenes de la pasarela con la que inauguró Colombiamoda 2026, una propuesta inspirada en la artesanía y la identidad colombiana.
Modelos desfilan durante la pasarela inaugural de Colombiamoda este sábado, en Medellín (Colombia). Con la pasarela “Artisan Gang in The City”, un desfile de la marca Vélez y el cantante colombiano J Balvin se realizó la apertura de Colombiamoda 2026.
"Cuando J Balvin diseña una colección esto pasa...", escribió el artista en Instagram al acompañar varios videos del desfile inaugural de la principal feria de moda de Colombia, que se realiza en Medellín hasta el 31 de julio.
En las publicaciones se observan algunos de los momentos más representativos de la pasarela, con modelos que lucieron prendas de siluetas amplias, predominio del cuero, bolsos de gran formato, tejidos y accesorios inspirados en la tradición artesanal del país, reinterpretados bajo una estética urbana y contemporánea.
La pasarela abrió el Opening Weekend, el nuevo formato con el que Colombiamoda dio inicio este año a una semana de desfiles, negocios y actividades académicas, con una propuesta que busca fortalecer los vínculos entre la moda, la música y las industrias creativas.
Durante cerca de media hora, decenas de modelos recorrieron la pasarela con una colección dominada por tonos tierra, negro y azul, acompañados de guantes, gafas oscuras y accesorios de gran formato, en una puesta en escena inspirada en distintos elementos de la identidad cultural colombiana.
Aunque la presencia de J Balvin era uno de los principales atractivos de la inauguración, el artista apareció únicamente al cierre del desfile para saludar al público junto al equipo creativo de la colección.
En la pasarela, el público pudo apreciar una colección que incluyó conjuntos en falda, chamarras y botas.
La colección de moda de J Balvin es para dama y caballeros.
De las piezas presentadas, las gabardinas figuraron por sus modelos unisex.