Zazza el Italiano bajo críticas por "exponer a familia" en zona de riesgo

El creador de contenido Federico Zompichiatti, conocido como “Zazza el Italiano”, se encuentra en el centro de una fuerte polémica internacional tras la difusión de un video grabado en una favela de Río de Janeiro, Brasil, que habría puesto en riesgo la seguridad de un guía local y su familia.
El youtuber, reconocido por explorar zonas vulnerables y de alta peligrosidad en distintos países, fue señalado en redes sociales por presuntamente ignorar advertencias directas sobre los riesgos de grabar y publicar contenido en territorios controlados por grupos criminales.
Según el material difundido, el italiano ingresó a la favela de Santa Marta acompañado de un residente local, quien aceptó guiarlo bajo condiciones específicas, incluyendo limitar las grabaciones para evitar conflictos con las bandas que operan en la zona.
No obstante, en el video se observa que el creador de contenido habría grabado escenas de forma encubierta, incluso cuando su guía le pedía detenerse. En el registro también aparecen personas armadas, lo que incrementó las críticas sobre la exposición innecesaria de los habitantes.
La controversia escaló cuando usuarios en redes comenzaron a difundir versiones que apuntaban a la supuesta desaparición del guía y su hija, quienes habrían solicitado que el material no fuera publicado por temor a represalias.
Parte de estas acusaciones se sustentan en declaraciones previas del propio youtuber, en una entrevista donde relató: "Me llama mi contacto llorando y me dice: 'Si sale el vídeo, me matan a mí y a mi hermana, me lo han prometido'. Por lo tanto, no va a haber vídeo".
Asimismo, en otro fragmento, el influencer reconoce haber ocultado sus verdaderas intenciones durante la grabación: "Este señor no tiene ninguna responsabilidad y me pidió 40.000 veces que no sacara el teléfono", además de admitir que mintió sobre su identidad.
Ante la creciente presión mediática, el contenido fue eliminado de su canal, mientras la conversación digital se intensificó en torno a los límites éticos del periodismo independiente y la creación de contenido en contextos de vulnerabilidad social.
En respuesta a las acusaciones, Zompichiatti publicó un comunicado en el que negó categóricamente las versiones que circulan en redes: "Llevan varios días circulando sobre mí informaciones TOTALMENTE FALSAS".
El creador aseguró además que no hubo víctimas: "EL GUÍA DE BRASIL Y TODA SU FAMILIA ESTÁN BIEN. NO LES HA PASADO NADA. Repito: NADIE HA MUERTO Y TENGO PRUEBAS DE ELLO", agregando que se mantiene en contacto con ellos.
Finalmente, el influencer anunció que prepara un video explicativo y advirtió posibles acciones legales: "Me voy a reservar mis derechos para emprender acciones legales contra aquellos que hayan difundido noticias falsas", en medio de un debate que continúa creciendo sobre responsabilidad, ética y el impacto del contenido digital en comunidades vulnerables.