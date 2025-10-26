La vida amorosa de Katy Perry, ¿quiénes son sus exnovios?

Perry conoció al comediante Russell Brand en los MTV Video Music Awards de 2009. Se casaron en 2010 y se divorciaron poco más de un año después. Perry declaró a Vogue en 2013: «Al principio, cuando lo conocí, quería a alguien igual a él, y creo que muchos hombres fuertes también lo quieren, pero luego lo consiguen y dicen: 'No soporto la igualdad'. No le gustaba que yo fuera el jefe durante la gira. Así que eso fue muy doloroso y muy controlador, lo cual fue muy molesto. Digamos que no he sabido nada de él desde que me escribió diciendo que se divorciaba de mí el 31 de diciembre de 2011».