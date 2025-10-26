La vida amorosa de Katy Perry, ¿quiénes son sus exnovios?

La estrella del pop Katy Perry ha tenido una prolífica carrera musical, con una discografía tan icónica que incluso la llevó al espacio. En la Tierra, también ha conquistado a muchas personas. Perry ha tenido romances muy sonados a lo largo de la década del 2000, con amoríos que inspiraron su propia música, así como la de otros (ejem, John Mayer). Tras un inestable hogar con Orlando Bloom, el padre de su hija, justo esta semana, se la vio con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ampliando su alcance romántico a la política.
El actor Johnny Lewis era conocido por sus papeles en The OC e Hijos de la Anarquía , y por salir con Perry durante unos 18 meses en 2006. Esto fue antes de que la carrera de Perry despegara, lo que hizo que su relación pasara desapercibida. Lewis falleció en Los Ángeles en 2012.
Perry salió con Travie McCoy, vocalista de la popular banda Gym Class Heroes, entre 2008 y 2009. Rompió con él menos de un año después, aparentemente por correo electrónico. En 2012, McCoy admitió que su consumo de drogas probablemente contribuyó a la ruptura, pero añadió que el correo electrónico lo "destruyó".
Después de McCoy, Perry tuvo otra aventura con el artista musical Josh Groban. Rompieron y siguieron siendo amigos. Supuestamente se sorprendió cuando ella escribió una canción sobre él titulada "The One That Got Away". En Watch What Happens Live con Andy Cohen , le preguntaron sobre ser su musa y respondió: "Salimos. Ambos éramos muy reservados, así que nos dimos cuenta de que éramos mejores amigos. Y hemos sido muy, muy buenos amigos hasta el día de hoy. Ella es la mejor. Pero no me lo esperaba. Me quedé atónito y escupí el café cuando lo vi".
Perry conoció al comediante Russell Brand en los MTV Video Music Awards de 2009. Se casaron en 2010 y se divorciaron poco más de un año después. Perry declaró a Vogue en 2013: «Al principio, cuando lo conocí, quería a alguien igual a él, y creo que muchos hombres fuertes también lo quieren, pero luego lo consiguen y dicen: 'No soporto la igualdad'. No le gustaba que yo fuera el jefe durante la gira. Así que eso fue muy doloroso y muy controlador, lo cual fue muy molesto. Digamos que no he sabido nada de él desde que me escribió diciendo que se divorciaba de mí el 31 de diciembre de 2011».
En 2012, E! informó que Perry fue visto de la mano en Coachella con el guitarrista de Florence and the Machine, Robert Ackroyd, pero no hay ninguna explicación de por qué terminó su relación.
Perry y el músico John Mayer salieron intermitentemente desde aproximadamente 2012 hasta aproximadamente 2015. Sin embargo, ya en 2010 se informó que Mayer había estado tratando de ligar con Perry, e incluso se encontraron para lo que parece ser una cita justo antes de que ella terminara con Brand.
En abril de 2014, durante uno de sus momentos libres con Mayer, Perry fue relacionada con Diplo. Fueron vistos juntos en Coachella ese mes, pero fue una aventura breve. En 2017, lo clasificó como su tercer mejor amante famoso durante una entrevista con James Corden (después de John Mayer y Orlando Bloom), a lo que él tuiteó : "Ni siquiera recuerdo haber tenido sexo".
Perry y Orlando Bloom fueron vistos por primera vez como amigos coquetos en los Premios Globo de Oro de 2016, aunque se habían conocido años antes. Salieron durante aproximadamente un año antes de separarse en febrero de 2017, publicando una declaración a People. que decía: "Antes de que los rumores o las falsificaciones se salgan de control, podemos confirmar que Orlando y Katy están tomando un espacio respetuoso y amoroso en este momento".
La amistad volvió a florecer en algo más y se reconciliaron en 2018. Una fuente le dijo a People en marzo de ese año: «Están saliendo, pero no necesariamente lo etiquetan. No son novios. Sin embargo, parecen muy felices juntos». Con el paso del tiempo, la pareja se oficializó y en 2020 le dieron la bienvenida a su primera hija Daisy Dove. En junio de 2025, una fuente declaró a Us Weekly : « Katy y Orlando se separaron, pero mantienen una relación amistosa. No hay conflicto por el momento. Katy, por supuesto, está disgustada, pero se siente aliviada de no tener que pasar por otro divorcio, ya que ese fue el peor momento de su vida».
Y actualmente, la cantante está saliendo en plan amoroso con el exministro canadiense Justin Trudeau, durante todo este año han sido vistos en diversos escenarios y el último fue este fin de semana en París, donde celebraron el cumpleaños de la cantante.