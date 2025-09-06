Realizan homenaje al legado musical de Nino Bravo

El internacional David Bisbal, con "América" y "Un beso y una flor" ha cerrado una velada en la que todos los artistas han salido de nuevo al escenario junto a la familia de Nino Bravo.

Tras cinco años de obras, la previsión anual de impacto económico del Roig Arena es de 150 millones de euros y la de creación de empleos directos de unos quinientos, según los cálculos de los responsables de un recinto que aspira a estar en la élite de los grandes de Europa y a nivel mundial