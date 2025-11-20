Los trajes nacionales raros y virales del Miss Universo 2025

Miss Sri Lanka: Lihasha Lindsay White sorprendió con un traje en forma de tetera gigante, homenaje al té de Ceilán, símbolo cultural y económico de la nación.
Miss Ruanda: Su traje estuvo inspirado en la tradición de las intore dancers, con ornamentos que evocan la danza guerrera y la resiliencia cultural del país.
Miss Estados Unidos (Audrey Eckert): Presentó un traje inspirado en el águila calva, también conocida como el águila americana, se encuentra en el Gran Sello de los Estados Unidos y representa los ideales estadounidenses.
El ave oficial de Estados Unidos, el águila calva, es un símbolo nacional desde 1782.
Miss Latina (representante de la comunidad latina en EE.UU.) El traje de Yamilex Hernández fue un homenaje a la fusión cultural latinoamericana, con elementos de música, danza y folklore que simbolizan la identidad de los latinos residentes en EE.UU..
Miss Noruega (Leonora Lysglimt-Rødland) Causó polémica con un traje inspirado en el salmón, recurso natural clave en la economía y cultura noruega.
Leonora Lysglimt-Rodland desfiló orgullosa por la pasarela de la preliminar orgullosa de lo que representa su traje nacional.
Miss Venezuela (Stephany Abasali): Su traje, diseñado por Royer Pérez, se tituló “Los Roques, donde los corales se vuelven corona”, homenaje al archipiélago venezolano y su biodiversidad marina.
Miss Italia: Su traje evocó la Venecia renacentista, con referencias a máscaras de carnaval y arquitectura clásica, como símbolo de arte e historia italiana.
Miss Brasil (Maria Gabriela Lacerda): Usó un traje inspirado en Nossa Senhora Aparecida, patrona de Brasil, reflejando la fe y la identidad cultural del país.
Miss Bélgica: Representó la arquitectura gótica de Bruselas y los encajes flamencos, con un traje que mezcló tradición artesanal y modernidad.
Miss Australia: Su traje estuvo inspirado en la Gran Barrera de Coral, con colores vivos y formas marinas que resaltan la biodiversidad australiana.
Miss Polonia: Lució un traje con referencias a las mazurkas y folklore polaco, con bordados rojos y blancos que simbolizan la identidad nacional.
Miss Suecia Su traje evocó la influencia musical del icónico grupo ABBA.
Los National Costume en Miss Universo 2025 no son simples disfraces, sino manifestaciones culturales que transmiten historia, identidad y orgullo nacional en un escenario global.