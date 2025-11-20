  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Los trajes nacionales raros y virales del Miss Universo 2025

Cada traje típico es una representación cultural, histórica o simbólica de su país, pero por el singular diseño o temática de algunos se volvieron virales en redes sociales.

  • 20 de noviembre de 2025 a las 09:41 -
  • Redacción web
Los trajes nacionales raros y virales del Miss Universo 2025
1 de 15

Miss Sri Lanka: Lihasha Lindsay White sorprendió con un traje en forma de tetera gigante, homenaje al té de Ceilán, símbolo cultural y económico de la nación.

 Foto EFE
Los trajes nacionales raros y virales del Miss Universo 2025
2 de 15

Miss Ruanda: Su traje estuvo inspirado en la tradición de las intore dancers, con ornamentos que evocan la danza guerrera y la resiliencia cultural del país.

 FOTO EFE
Los trajes nacionales raros y virales del Miss Universo 2025
3 de 15

Miss Estados Unidos (Audrey Eckert): Presentó un traje inspirado en el águila calva, también conocida como el águila americana, se encuentra en el Gran Sello de los Estados Unidos y representa los ideales estadounidenses.

FOTO RUNGROJ YONGRIT / EFE
Los trajes nacionales raros y virales del Miss Universo 2025
4 de 15

El ave oficial de Estados Unidos, el águila calva, es un símbolo nacional desde 1782.

 FOTO RUNGROJ YONGRIT / EFE
Los trajes nacionales raros y virales del Miss Universo 2025
5 de 15

Miss Latina (representante de la comunidad latina en EE.UU.) El traje de Yamilex Hernández fue un homenaje a la fusión cultural latinoamericana, con elementos de música, danza y folklore que simbolizan la identidad de los latinos residentes en EE.UU..

 FOTO RUNGROJ YONGRIT / EFE
Los trajes nacionales raros y virales del Miss Universo 2025
6 de 15

Miss Noruega (Leonora Lysglimt-Rødland) Causó polémica con un traje inspirado en el salmón, recurso natural clave en la economía y cultura noruega.

 FOTO RUNGROJ YONGRIT / EFE
Los trajes nacionales raros y virales del Miss Universo 2025
7 de 15

Leonora Lysglimt-Rodland desfiló orgullosa por la pasarela de la preliminar orgullosa de lo que representa su traje nacional.

 FOTO RUNGROJ YONGRIT / EFE
Los trajes nacionales raros y virales del Miss Universo 2025
8 de 15

Miss Venezuela (Stephany Abasali): Su traje, diseñado por Royer Pérez, se tituló “Los Roques, donde los corales se vuelven corona”, homenaje al archipiélago venezolano y su biodiversidad marina.

 FOTO RUNGROJ YONGRIT / EFE
Los trajes nacionales raros y virales del Miss Universo 2025
9 de 15

Miss Italia: Su traje evocó la Venecia renacentista, con referencias a máscaras de carnaval y arquitectura clásica, como símbolo de arte e historia italiana.

 FOTO RUNGROJ YONGRIT / EFE
Los trajes nacionales raros y virales del Miss Universo 2025
10 de 15

Miss Brasil (Maria Gabriela Lacerda): Usó un traje inspirado en Nossa Senhora Aparecida, patrona de Brasil, reflejando la fe y la identidad cultural del país.

 FOTO RUNGROJ YONGRIT / EFE
Los trajes nacionales raros y virales del Miss Universo 2025
11 de 15

Miss Bélgica: Representó la arquitectura gótica de Bruselas y los encajes flamencos, con un traje que mezcló tradición artesanal y modernidad.

 FOTO RUNGROJ YONGRIT / EFE
Los trajes nacionales raros y virales del Miss Universo 2025
12 de 15

Miss Australia: Su traje estuvo inspirado en la Gran Barrera de Coral, con colores vivos y formas marinas que resaltan la biodiversidad australiana.

 FOTO RUNGROJ YONGRIT / EFE
Los trajes nacionales raros y virales del Miss Universo 2025
13 de 15

Miss Polonia: Lució un traje con referencias a las mazurkas y folklore polaco, con bordados rojos y blancos que simbolizan la identidad nacional.

 FOTO RUNGROJ YONGRIT / EFE
Los trajes nacionales raros y virales del Miss Universo 2025
14 de 15

Miss Suecia Su traje evocó la influencia musical del icónico grupo ABBA.

 FOTO RUNGROJ YONGRIT / EFE
Los trajes nacionales raros y virales del Miss Universo 2025
15 de 15

Los National Costume en Miss Universo 2025 no son simples disfraces, sino manifestaciones culturales que transmiten historia, identidad y orgullo nacional en un escenario global.

 FOTO RUNGROJ YONGRIT / EFE
Cargar más fotos