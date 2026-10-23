“Moriviví”, la carta de Puerto Rico para Miss Universo 2026

Puerto Rico encontró en una pequeña planta el símbolo perfecto para contar una historia de grandeza. Jennifer Barreto presento "Moriviví: Renacer Borincano", una propuesta que transforma la resiliencia de todo un pueblo en una de las apuestas más ambiciosas rumbo a Miss Universo 2026
Lo que para muchos es una simple planta, para Puerto Rico representa una lección de vida. El moriviví, famoso por cerrarse ante el contacto y volver a abrirse después, inspira una creación que habla de lucha, evolución y esperanza.
Jennifer Barreto no solo lucirá un traje típico; llevará sobre sus hombros una narrativa que conecta con la memoria colectiva de generaciones de puertorriqueños y con la capacidad de levantarse frente a cualquier adversidad.
La creación apuesta por convertir la identidad boricua en espectáculo. Cada forma, color y estructura busca reflejar el espíritu de un país que ha aprendido a reinventarse una y otra vez.
La pieza destaca por su fuerza visual, pero también por el profundo mensaje que encierra. No se trata únicamente de un diseño llamativo, sino de una representación del carácter, la perseverancia y el orgullo de Puerto Rico.
Los accesorios cobran un papel fundamental dentro de la propuesta. Cada elemento fue concebido para complementar la historia de renacimiento que da vida al concepto "Moriviví: Renacer Borincano". El trabajo artesanal de Fabián De La Fuentes aporta dramatismo, elegancia y presencia escénica a un traje que busca capturar la atención desde el primer instante en que aparezca sobre la pasarela.
Detrás de la imponente propuesta se encuentra Joshuan Aponte Designs, quien asumió el desafío de transformar uno de los símbolos naturales más queridos de la isla en una obra capaz de conquistar el escenario internacional.
La unión creativa entre Joshuan Aponte Designs y Fabián De La Fuentes da como resultado una propuesta sólida, cargada de simbolismo y diseñada para dejar una impresión duradera ante los fanáticos del certamen.
En una edición histórica de Miss Universo, Puerto Rico apuesta por una creación que trasciende la belleza para convertirse en una declaración de identidad, resistencia y orgullo nacional.
Jennifer Barreto tendrá la misión de convertir cada paso en un homenaje a su gente, llevando al universo un mensaje que nace desde las raíces mismas de la cultura puertorriqueña.
"Moriviví: Renacer Borincano" no solo busca destacar entre los trajes típicos de la competencia. Aspira a recordar que la verdadera fuerza de un pueblo se mide por su capacidad de caer, levantarse y volver a florecer ante el mundo.
Presentado oficialmente el 22 de octubre de 2026, “Moriviví: Renacer Borincano” es la apuesta de Puerto Rico para el Desfile de Trajes Típicos de Miss Universo.