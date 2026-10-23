“Moriviví”, la carta de Puerto Rico para Miss Universo 2026

Los accesorios cobran un papel fundamental dentro de la propuesta. Cada elemento fue concebido para complementar la historia de renacimiento que da vida al concepto "Moriviví: Renacer Borincano". El trabajo artesanal de Fabián De La Fuentes aporta dramatismo, elegancia y presencia escénica a un traje que busca capturar la atención desde el primer instante en que aparezca sobre la pasarela.