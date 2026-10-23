Así se vivió el concierto de Ricardo Arjona en Tegucigalpa

Ricardo Arjona llega a San Pedro Sula este sábado

Después de su presentación en Tegucigalpa, la gira “Lo que el seco no dijo” continuará en San Pedro Sula. El concierto está programado para este sábado 24 de octubre en el estadio Francisco Morazán, donde se espera la asistencia de seguidores del artista de la zona norte y otras regiones del país. El espectáculo es producido por e3 Live y Emprom, en alianza con Showbusiness y En Vivo.