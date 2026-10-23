Así se vivió el concierto de Ricardo Arjona en Tegucigalpa

Ricardo Arjona volvió a encontrarse con el público hondureño en una noche marcada por la nostalgia, la poesía urbana y los éxitos que han acompañado a varias generaciones. El cantautor guatemalteco se presentó anoche en el estadio Héctor “Chochi” Sosa, en Tegucigalpa, ante miles de seguidores.
Desde tempranas horas de la tarde, los alrededores de la Villa Olímpica comenzaron a recibir a los fanáticos, quienes llegaron desde distintos puntos del país para disfrutar del espectáculo. La presentación marcó el esperado reencuentro del artista con sus seguidores en Honduras, como parte de su gira “Lo que el seco no dijo”.
La presentación marcó el esperado reencuentro del artista con sus seguidores en Honduras, como parte de su gira “Lo que el seco no dijo”.
A las 9:00 de la noche, las luces del recinto se apagaron y los gritos del público anunciaron el inicio del concierto. Con una puesta en escena vinculada a la estética de su álbum Seco, publicado en enero de 2025, Arjona apareció en el escenario entre aplausos y muestras de entusiasmo.
Con una puesta en escena vinculada a la estética de su álbum Seco, publicado en enero de 2025, Arjona apareció en el escenario entre aplausos y muestras de entusiasmo. Además de la música, el artista dedicó algunos momentos a conversar con sus seguidores. Con su habitual ironía y cercanía, compartió reflexiones y comentarios que dieron paso a momentos de complicidad con el público capitalino.
El repertorio combinó canciones de su etapa más reciente con temas que han marcado su trayectoria musical.La combinación de canciones románticas, historias cotidianas y temas que forman parte de su repertorio más reconocido mantuvo la conexión entre el cantautor y sus seguidores durante la presentación.
Entre los momentos más celebrados estuvieron las interpretaciones de “Señora de las cuatro décadas”, “Fuiste tú”, “Historia de taxi”, “Mujeres”, “Dime que no” y “El problema”.
Cada canción fue acompañada por las voces de los asistentes, que convirtieron las graderías y la gramilla en un coro multitudinario. Ricardo Arjona llega a San Pedro Sula este sábadoDespués de su presentación en Tegucigalpa, la gira “Lo que el seco no dijo” continuará en San Pedro Sula.
Ricardo Arjona llega a San Pedro Sula este sábado
Después de su presentación en Tegucigalpa, la gira “Lo que el seco no dijo” continuará en San Pedro Sula. El concierto está programado para este sábado 24 de octubre en el estadio Francisco Morazán, donde se espera la asistencia de seguidores del artista de la zona norte y otras regiones del país. El espectáculo es producido por e3 Live y Emprom, en alianza con Showbusiness y En Vivo.
Los boletos se encuentran disponibles a través de la plataforma eTicket Honduras, con diferentes localidades y precios. También se ofrecen tarifas con descuento para clientes BAC, según la información proporcionada por los organizadores.
Estos son los precios compartidos para las distintas localidades: Live Pass BAC: L7,648; con descuento BAC, L6,883. Experiencia BAC: L5.837; con descuento BAC, L5,254. E3 FAN: L3,340; con descuento BAC, L3,006. Preferencial de pastel: L1,405; con descuento BAC, L1,264. Butaca: L2.185; con descuento BAC, L1,967. Sol preferencial sobre: L2,185; con descuento BAC, L1,967. Sol centro: L1.873; con descuento BAC, L1,686. Sol este: L1,873; con descuento BAC, L1,686. Los interesados pueden consultar la disponibilidad de localidades y las condiciones de compra directamente en eTicket Honduras.
La presentación en Tegucigalpa dejó una noche de recuerdos y canciones compartidas entre Ricardo Arjona y sus seguidores. Ahora, la expectativa se traslada a San Pedro Sula, donde el cantautor volverá a subir al escenario para continuar su encuentro con el público hondureño.