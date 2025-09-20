  1. Inicio
¿Cuáles son las tendencias de moda en 2025?

Los años 2000 están de vuelta, la nostalgia del Y2K está en todas partes; desde Lindsay Lohan hasta Anne Hathaway

1 de 12

Los años 2000 están de vuelta, y más íntegros que nunca en cuanto a tendencias. La moda Y2K vuelve a la carga.
2 de 12

Los recuerdos del Y2K está en todas partes: Lindsay Lohan volvió a la pantalla con "Freakier Friday", Anne Hathaway graba "The Devil Wears Prada 2"; y en la moda el regreso está igual de fuerte.
3 de 12

Se siguen viendo looks con denim, layering y accesorios chunky, esa vibra de los 2000 sigue presente y es toda una inspiración.
4 de 12

Los 2000 fueron una estación de moda: pedrería, low waist jeans, minifaldas y lentes XL. Hoy, el estilo de la calle retoma esa tendencia, pero con un flow más moderno.
5 de 12

Tiro bajo o low waist - Este fit está de regreso. Nada grita Y2k más que los pantalones de tiro bajo, ya sea wide leg, cargos o skinny jeans, estos pantalones encajan de forma sexi porque hacen destacar la figura.
6 de 12

Minifaldas - Las minifaldas plisadas funcionan en looks creativos, sofisticados, de día o de noche. Este diseño añade volumen y movimiento, siendo versátil para diferentes estilos y ocasiones. Son ideales para jugar con proporciones: se pueden llevar con tops oversize, blazers o jerseys.
7 de 12

Baggy jeans - La mezclilla más cómoda para un estilo casual. Se caracterizan por su corte holgado y ancho en piernas y caderas, que ofrece gran comodidad y libertad de movimiento. Suelen tener un tiro medio o bajo y una cintura relajada, dándoles un toque urbano y moderno; son el Y2K más actualizado.
8 de 12

Preppy girl - La apariencia universitaria VIP también vuelve con polos, cárdigans, faldas tableadas y corbatas no tan anchas. Una vibra que recuerda a la serie mexicana "RBD".
9 de 12

Layering - Una técnica muy propia de los 2000 que vuelve en su versión más fashionista. El layering es superponer capas para verte a la moda: desde camisetas bajo vestidos hasta blazers sobre hoodies. La clave es jugar con texturas, colores y proporciones sin miedo a experimentar, ya que de eso se trata.
10 de 12

Lentes de sol chunky - Los lentes nunca pasan de moda, pero sus formas sí. Y los lentes oscuros chunky están de vuelta: rectangulares, ovalados y con marcos gruesos, directo desde el elenco de Friends y aprobados por las celebridades en tendencia.
11 de 12

Bolsa Baguette - La bolsa baguette es el accesorio más Y2K de todos. La original de Fendi sigue siendo la favorita. Esta bolsa es ideal si te encanta esa mezcla de nostalgia y tendencia.

12 de 12

Las combinaciones con las tendencias de los 2000 que vuelven a serlo es extensa. Viste lo que te resulte más cómodo en tu rutina.

