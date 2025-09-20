Taylor Swift, Adele o Miley Cyrus: ¿Quién cantará en el Super Bowl?

Asimismo, Adele contó en su momento, en un concierto en Los Ángeles, que rechazó participar en este evento en 2017: “Antes que nada, no voy a participar en el Super Bowl... Es decir, ese show no se trata de música. No sé bailar ni nada parecido. Fueron muy amables, me lo pidieron, pero les dije que no".