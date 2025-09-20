Taylor Swift, Adele o Miley Cyrus: ¿Quién cantará en el Super Bowl?

El show de medio tiempo del Super Bowl 2026 se celebrará en febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
Según reportes recientes de Page Six, hay una cantante que ya está en conversaciones para protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl 2026.
Aunque aún no hay una confirmación oficial ni contrato firmado, las negociaciones han incrementado las expectativas y debates sobre lo que significaría tener a una grandiosa artista en uno de los escenarios más masivos del entretenimiento internacional.
Según fuentes cercanas consultadas por Page Six, Adele ha sido contactada para encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, que se celebrará en febrero en Santa Clara, California. Todavía no hay una confirmación oficial, pero se podría anunciar pronto.
Aparte de Adele, otros nombres también suenan con fuerza para el show de medio tiempo de 2026. Entre ellos, destacan Taylor Swift, fan declarada de los Kansas City Chiefs, y Miley Cyrus, quien nunca ha sido la artista principal del espectáculo del Super Bowl
El contexto personal de Adele también la coloca como una candidata interesante para el evento. Su prometido, Rich Paul, es uno de los agentes deportivos con más influencia del momento, y ella misma ha ha asistido al Super Bowl como espectadora.
En uno de sus conciertos en Las Vegas en 2024, la cantante británica bromeó con sus fans sobre esa experiencia, dejando en claro que su interés no era precisamente el fútbol americano: "El año pasado fui, obviamente no fui para ver el partido. Fui a ver a Rihanna".
Asimismo, Adele contó en su momento, en un concierto en Los Ángeles, que rechazó participar en este evento en 2017: “Antes que nada, no voy a participar en el Super Bowl... Es decir, ese show no se trata de música. No sé bailar ni nada parecido. Fueron muy amables, me lo pidieron, pero les dije que no".
El partido será transmitido a nivel nacional por la cadena NBC, que posee los derechos de emisión en Estados Unidos para ese año. Además, estará disponible en plataformas de streaming con enlace a la NFL.
Tampoco se sabe la hora exacta del kickoff, pero se espera que comience alrededor de las 6:30 de la tarde, hora local.