Supremo sobre Milagro Flores: "Está enojadita, pero siempre me motiva"

El tiktoker hondureño Supremo se encuenta actualmente en Nicaragua para participar en el partido de la Selección de TikTokers que se llevará a cabo este viernes 19 de septiembre, en ese país.
En dicho encuentro deportivo se enfrentarán las selecciones de tiktoker de Honduras y Nicaragua. Y tras haber arribado al país centroamericano, Supremo ha participado en varios eventos, conferencias de prensa y entrenamientos, previo a la gran cita de este viernes.
Pero en medio de los compromisos, Supremo también tiene espacio para el amor. Y así lo dejó ver en una de sus stories de Instagram.
Y es que el creador de contenido compartió una imagen de él en la que se puede observar que está en una videollamada con la presentadora de televisión, Milagro Flores, con quien al parecer mantendría una relación amorosa. "Enojadita, pero siempre me motiva", escribió Supremo en la publicación. La conductora también compartió la misma imagen en sus stories y agregó lo siguiente: "Si lo regaño es por su bien, Supremo".
Y es que aunque Milagro Flores y Supremo se han dejado ver muy cariñosos en público, los famosos hondureños no han confirmado tener una relación de noviazgo como tal.
De hecho, hace unos días, y durante una transmisión de un "live" en TikTok, Milagro y Supremo tuvieron un pequeño enfrentamiento.
"Usted puede hacer lo que usted quiera señor, usted a mi no me tiene que rendir cuentas de nada porque usted y yo no somos nada. Usted y yo somos amigos. Usted no me ha pedido a mí que sea su novia o nada por el estilo, nos estamos conociendo y ya", expresó Milagro Flores durante el en vivo. Ante esto, Supremo solo se limitó a decir: "Está bien".
Mientras tanto, Supremo continúa con las preparaciones para el partido de los tiktokers que dara inicio a partir de las 7: 00 pm.
El hondureño también ha compartido varias postales en las que se le ve pasando buenos momentos con algunos de los tiktokers que van a jugar en la Selección de Honduras, entre ellos, el cantante y modelo brasileño João Ferreira.
Los creadores de contenido Supremo y João Ferreira han demostrado la camaradería que hay entre ellos.