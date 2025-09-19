Supremo sobre Milagro Flores: "Está enojadita, pero siempre me motiva"

"Usted puede hacer lo que usted quiera señor, usted a mi no me tiene que rendir cuentas de nada porque usted y yo no somos nada. Usted y yo somos amigos. Usted no me ha pedido a mí que sea su novia o nada por el estilo, nos estamos conociendo y ya", expresó Milagro Flores durante el en vivo. Ante esto, Supremo solo se limitó a decir: "Está bien".