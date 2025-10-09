Supremo: "No me gusta que me quieran mucho"

Durante un podcast del hondureño Brayan García, conocido como Brayan "La Playa", junto al reconocido creador de contenido Supremo, se dieron a conocer ciertos temas relacionados a la Selección de Honduras, así como la relación sentimental de Supremo con Milagro Flores, entre otros.
Supremo, conocido por su humor crudo, no se guardó nada y comentó sobre temas personales, entre ellos aprovechó para contestar a la pregunta si el estar con Milagro Flores le da cierta estabilidad como hombre.
"Claro, porque yo solo he tenido parejas de 20, 22 y hasta 23 (años de edad) lo máximo. Ya ella tiene mi edad, entonces uno tiene que ser maduro; siempre con el flow de Supremo, pero más tranquilo", afirmó el famoso tiktoker.
Por otra parte, Supremo le dio un mensaje al público en general, en especial a sus seguidores. "No me gusta que me quieran mucho", dijo.
Y es que el creador digital recalcó que no quiere que lo quieran tanto ya que "ocupa facturar". Esto luego de que Supremo haya logrado captar mayor audiencia, incluso llegó a reducir el "odio" en redes sociales, luego de sus eventos deportivos y de entretenimiento realizados.
"A mí me gusta pelear con la gente, es que ocupo facturar, viejo. Me gusta que me tiren...", explicó el creador, con una sonrisa en su rostro.
Y es que las plataformas están diseñadas para generar emociones fuertes, y el contenido que provoca confrontación atrae más atención, comentarios y tiempo de interacción, lo cual es valorado por las empresas y puede aumentar su visibilidad y potencial de ingresos. A esta tendencia se le conoce como "marketing de controversia".
Para finalizar, el influencer hondureño lanzó un comentario sobre la Selección de Honduras, que desató una ola de comentarios. "Tenemos que apoyarlos. Ellos son la H que nos representa en un mundial", inició.
"Yo voy a ser directo, los precios (para ver la Selección Nacional de Honduras) están muy caros para la economía que tenemos en el país. Por lo menos tendrían que bajarle unos quinientos pesos más y te juro que la gente va".
Supremo se refirió a que, a pesar de los costos para ver la H, comprende que la Federación de Fútbol de Honduras tenga "sus gastos", luego de que él haya viajado a Brasil con una representación de creadores de contenido hondureños.