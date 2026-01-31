Stephanie Cam, Miss Honduras 2024: "Mi corazón se siente pesado"

La representante de Honduras en el Miss Universo 2024, Stephanie Cam, se pronunció sobre una problemática de interés nacional y latinoamericano, la cual azota en pleno 2026. Sus palabras son de angustia por sus seres queridos.
La nacida en Nueva York, pero de padre peruano y madre hondureña, expresó su miedo sobre las redadas antinmigrantes que agudiza el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés, ICE, bajo la administración del presidente Donald Trump.
El ICE es la principal agencia federal encargada de aplicar las leyes migratorias y de aduanas dentro del territorio estadounidense.
En un extenso mensaje, Stephanie comenzó diciendo que últimamente su "corazón se siente pesado". Ver a personas vivir con miedo a salir de casa y no regresar, "personas que dejaron su país hace años, que construyeron una vida aquí, que trabajan, aman, crían a sus familias y llaman a este lugar su hogar".
La joven se refirió al trato hacia los inmigrantes en el país norteamericano. "La manera en que se habla y se trata a las personas indocumentadas es profundamente dolorosa. No todas las historias son iguales, y los mensajes que se basan en el miedo borran la humanidad de millones de personas", relata.
Además, se refirió a un anuncio que circula en redes sobre la migración. "Recientemente escuché un comercial hablando sobre personas indocumentadas, y me dolió la forma en que generalizaban y juzgaban. Esa no es la verdad. No me siento enojada. Me siento asustada por las personas que amo. Me duele ver cómo la humanidad se siente tan frágil en este momento", asegura
Asimismo, la hermosa estadounidense con corazón catracho, envía un mensaje de alerta y empatía a sus seguidores, "En lo que sí creo es en esto: Mantenernos informados, seguros, usar nuestra voz con conciencia, elegir el amor en lugar del odio y apoyarnos unos a otros en vez de dividirnos".
"Si tú o alguien que amas está pasando por esto, quiero que sepas que no estás solo. Muchos hemos vivido con este miedo durante años. La comunidad, la información y la compasión son más importantes que nunca. Cuidémonos entre todos. Apoyémonos. Hablemos desde la humanidad", recomienda Cam.
En su mensaje, publicado tanto en español como en inglés, la joven llama a la empatía por los demás, a ponerse en el lugar del otro. De igual forma, Stephanie compartió un número telefónico en el que se puede avisar si alguien ve al ICE, con la intención de viralizar la información y los residentes cercanos puedan estar alertas.
Finalmente, la Miss Honduras Universo 2024 compartió un artículo de Safe Horizon, el cual aborda el tema de la salud mental en las familias luego de las separaciones por deportación. "El bienestar de un niño es inseparable de la estabilidad familiar", se lee al comienzo del mismo.