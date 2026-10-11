Del terremoto en Haití a los Dove Awards, la historia de fe de Cales Louima

Con el tiempo, Cales comprendió que el terremoto le había arrebatado muchas cosas, pero no su deseo de servir a Dios a través de la música. “Un terremoto puede matar el cuerpo o un sueño, pero jamás un propósito”, expresó al recordar aquella experiencia, convencido de que incluso los momentos más difíciles pueden convertirse en parte de un camino que todavía no alcanzamos a comprender.