Separaciones y divorcios de famosos en lo que va del 2025

NICOLE KIDMAN Y KEITH URBAN

La pareja se separa tras 19 años de matrimonio. La actriz solicitó el divorcio el pasado 30 de septiembre por “diferencias irreconciliables”, y ya existe un acuerdo sobre la custodia y manutención de sus dos hijas. La pareja vivía separada desde “principios del verano”. Aseguran que la actriz de “Eyes Wide Shut” no quería que su relación con el cantante de música country se terminara y que ella había “estado luchando por salvar el matrimonio”, pero todo indica que una mujer menor ya tendría ilusionado a Keith (57), quien no pudo quedarse con Nicole (58) luego de las escenas eróticas que grabó en el filme “Baby Girl” junto a Harris Dickinson, de 29 años.