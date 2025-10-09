Separaciones y divorcios de famosos en lo que va del 2025

A veces, a las estrellas se les apaga la luz del romance: Nicole Kidman, Jessica Alba, Katy Perry, Daddy Yankee y Jessica Simpson son solo algunos ejemplos de las celebridades que han puesto fin a sus matrimonios o relaciones recientemente en lo que va del año 2025. Entérese quiénes más decidieron tomar caminos separados.
NICOLE KIDMAN Y KEITH URBAN
La pareja se separa tras 19 años de matrimonio. La actriz solicitó el divorcio el pasado 30 de septiembre por “diferencias irreconciliables”, y ya existe un acuerdo sobre la custodia y manutención de sus dos hijas. La pareja vivía separada desde “principios del verano”. Aseguran que la actriz de “Eyes Wide Shut” no quería que su relación con el cantante de música country se terminara y que ella había “estado luchando por salvar el matrimonio”, pero todo indica que una mujer menor ya tendría ilusionado a Keith (57), quien no pudo quedarse con Nicole (58) luego de las escenas eróticas que grabó en el filme “Baby Girl” junto a Harris Dickinson, de 29 años.
DADDY YANKEE Y MIREDDYS GONZÁLEZ
El cantante y su esposa se divorciaron oficialmente en febrero de 2025 tras 30 años de matrimonio, aunque el anuncio fue a finales de diciembre de 2024. El proceso fue declarado una “ruptura irreparable” y, a pesar de la formalización, surgieron disputas legales por la transferencia no autorizada de 100 millones de dólares desde sus compañías, lo que llevó a demandas entre ellos. La expareja sigue en disputas legales por el tema y uno de sus dos hijos que tuvieron, Jesaaelys (25), se ha distanciada de él.
CASH WARREN Y JESSICA ALBA
La pareja se separó oficialmente en diciembre de 2024 y solicitaron el divorcio en febrero de 2025, citando “diferencias irreconciliables”. La pareja confirmó su separación en Instagram en enero de 2025, enfatizando su compromiso como copadres de sus tres hijos y solicitando privacidad. La actriz ahora disfruta de una relación con el actor Danny Ramírez, 11 años menor que ella.
KATY PERRY Y ORLANDO BLOOM
La cantante y el actor confirmaron en julio pasado su separación tras varias semanas de especulaciones con un comunicado. “Orlando y Katy han cambiado su relación en los últimos meses para centrarse en la crianza compartida”, pero quieren seguir siendo considerados “como familia, ya que su prioridad compartida es, y siempre será, criar a su hija de cuatro años con amor, estabilidad y respeto mutuo”, aseguraron.
JESSICA SIMPSON Y ERIC JOHNSON
Luego de 10 años de matrimonio y tres hijos en común, la cantante y actriz anunció la noticia en enero: “Eric y yo hemos estado viviendo separados, lidiando con una situación difícil en nuestro matrimonio. Nuestros hijos son lo primero y nos estamos enfocando en lo mejor para ellos. Agradecemos todo el amor y el apoyo que hemos recibido, y agradecemos la privacidad mientras trabajamos en esto”.
WANDA NARA Y MAURO ICARDI
El divorcio entre la modelo y el futbolista argentino ya es un hecho. La sentencia se emitió en marzo: se acreditó el adulterio por parte de ella como causa de la separación, lo que habría inclinado el fallo a favor del futbolista, ya que ella salió con otro sin haber finalizado su divorcio. Algunos medios sostienen que la resolución es una sentencia parcial; sin embargo, resta definir aspectos claves como la división de bienes y la custodia de sus dos hijas, y él ya tiene pareja oficial.
DAKOTA JOHNSON Y CHRIS MARTIN
Los famosos rompieron su relación en junio de 2025, tras casi ocho años juntos. La ruptura, confirmada por fuentes cercanas, se debió a diferencias en sus etapas de vida, donde Johnson deseaba ser madre y el cantante de Coldplay, ya padre de dos hijos, sentía que esa etapa había pasado. Desde el año pasado ya había rumores de ruptura entre la expareja, pero fue este año cuando se hizo oficial.
SYDNEY SWEENEY Y JONATHAN DAVINO
La estrella de “Euphoria” confirmó su ruptura en mayo, dos meses después de que varios medios informaran que ambos habían cancelado su compromiso matrimonial y puesto fin a su relación. La exactriz de “White Lotus” de 28 años y Jonathan, de 42, comenzaron su relación en 2018 y trabajaron juntos coproduciendo la película de 2023 “Either But You” que ella protagonizó junto a Glen Powell. Ahora, ella sale con Scooter Braun (44), ex representante del cantante Justin Bieber.
NINA DOBREV Y SHAUN WHITE Los famosos terminaron su compromiso de cinco años a principios de septiembre de 2025, haciendo pública la ruptura el 11 de septiembre de 2025. La decisión fue mutua y tomada con respeto, aunque es una ruptura difícil y devastadora para Dobrev, según fuentes. La pareja se comprometió en octubre de 2024 y la noticia llegó después de que Dobrev apareciera sin su anillo de compromiso en el Festival de Cine de Toronto y eliminara fotos de su cuenta de Instagram.
SABRINA CARPENTER Y BARRY KEOGHAN
El actor y la cantante terminó su relación a principios de diciembre de 2024, después de casi un año de noviazgo. Fuentes cercanas indicaron que la separación se debió a que ambos están enfocados en sus carreras, aunque también circulan rumores de infidelidad por parte de Keoghan.
KAIA GERBER Y AUSTIN BUTLER
Una de las parejas más famosas de Hollywood terminó su noviazgo tras tres años juntos. La noticia de su separación sorprendió a muchos, considerando la sólida relación que habían mostrado públicamente desde que comenzaron a salir en diciembre de 2021. A lo largo de su relación, Gerber y Butler compartieron momentos significativos tanto en su vida personal como profesional, pero terminaron en marzo. Ahora ella dice estar muy feliz junto a Lewis Pullman, quien siempre fue su amigo.
INGRID MARTZ Y RODRIGO LUQUELa actriz mexicana, reconocida por su trayectoria en telenovelas como “Rubí” y “Amarte es mi pecado”, sorprendió a sus seguidores al revelar que lleva más de dos años separada de su esposo. La protagonista de “La dictadura perfecta” y creadora del canal “Creciendo con mamá” detalló que la dinámica familiar, aunque basada en respeto, se volvió insostenible luego de seguir viviendo juntos por dos años como padres y no como pareja. La expareja tiene una niña de seis años.
LILY ALLEN Y DAVID HARBOURLa cantante británica confirmó el divorcio del actor estadounidense en enero de 2025 tras descubrirlo en la aplicación de citas Raya. Ella sospechó una infidelidad, se hizo un perfil en la app fingiendo buscar mujeres y encontró el perfil de él, lo que confirmó sus sospechas. La cantante ha pasado un tiempo recuperándose y ha hablado de su bienestar en su “podcast”, donde aseguró que pasó un tiempo en un centro de tratamiento para terapia.
SHEMAR MOORE Y JESIREE DIZON
La estrella de "SWAT" y "Criminal Minds" y su novia Jesiree Dizon (42) rompieron después de cinco años de noviazgo. La pareja estuvo inicialmente vinculada en 2008, terminaron y reconectaron en 2020. Tres años después, le dieron la bienvenida a su hija Frankie, de 2 años, quien se unió al hijo de la modelo, Kaiden , de 18 años, y a su hija Charlie , de 6 años, de relaciones anteriores. Frankie es la única hija del actor de 55 años.