¡Se casa Inna Moll!: así fue su propuesta de matrimonio

Miss Universo Chille 2025, Inna Moll compartió en su cuenta de Instagram imágenes de su pedida de mano. Su novio Charlie Frettlohr, enmedio de un romántico ambiente, le pidió matrimonio.
Medios internacionales siempre destacaron a Inna Moll como una de las candidatas a Miss Universo 2025 más hermosas del concurso. Incluso llegó a clasificar dentro de las 30 finalistas, la influencer desfiló en traje de baño y logró figurar entre las 12 mejores del certamen.
Inna compartió las fotos con un mensaje que muchos interpretaron una clara indirecta a las polémicas derivadas del concurso Miss Universo de este año y que ha empañado el evento. "Hoy celebramos un capítulo maravilloso de nuestras vidas. El hombre que derribó mis dudas, mis miedos y mis barreras con paciencia y verdad."
"Él me enseñó que amar no es perderse, sino encontrarse. Que puedo volar alto en mis sueños porque él siempre estará ahí, creyendo en mí. Y eso...vale más que todo. Comenzamos un camino lleno de luz, respeto y sueños compartidos y no puedo sentirme más agradecida de que la vida nos juntó".
"En estos últimos meses he vivido experiencias intensas y momentos que me han recordado algo esencial: ninguna corona define a una mujer. Ningún título, ninguna competencia y mucho menos, ningún estado civil puede determinar quién eres o cuánto vales."
"La verdadera belleza nace de la libertad de saber que puedes elegir tu destino, tus batallas, tus amores y tus prioridades. Una mujer libre es muy poderosa, y hoy me abrazo esa libertad con más fuerza que nunca."
"Me caso con el corazón lleno y la frente en alto, porque ser esposa no me hace menos libre, porque estar soltera no te hace menos completa, y porque ser mamá no debería jamás ser impedimento, nos hace mujeres más fuertes y capaces."
"Se vienen cosas hermosas... y estoy lista para vivirlas desde el amor, la autenticidad y la fuerza que como mujer llevo dentro."
Carlos Frettlohr a quien también llaman “Charlie”, es un empresario mexicano. Se dedica al negocio de venta y arriendo de yates de lujo, con operaciones en Miami, Cancún y Cabo San Lucas.
En su perfil de negocios (@theyachtproject_) Carlos Frettlohr comparte contenido sobre el mundo náutico para captar clientes, mientras que en su cuenta personal comparte sus viajes y sus momentos junto a su ahora prometida Inna Moll.