Salma Hayek cumple 59 años y tres décadas abriendo puertas en Hollywood

Una personalidad de liderazgo cercano. En entrevistas de promoción de 'Eternals', Hayek definía con humor su papel fuera de cámara como una suerte de madre del reparto: alguien a quien se acude para pedir consejo y que hace de pegamento en el equipo. La anécdota, más allá de la gracia, revela una autoridad sin rigidez y un liderazgo que escucha. Ese talante dialoga con otra faceta que ha verbalizado en foros públicos: su defensa de la igualdad y su compromiso con la prevención de la violencia contra las mujeres, asuntos ante los que no solo opina, sino que compareció ante el Senado de Estados Unidos en 2005 para defender la renovación de la Ley de Violencia contra las Mujeres.