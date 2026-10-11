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Tailandia gana Miss Global 2026 con Saffron Maya Snook

Saffron Maya Snook, representante de Tailandia, ganó Miss Global 2026. Conoce su trayectoria y quiénes fueron las finalistas del certamen.

  • Actualizado: 11 de octubre de 2026 a las 12:58 -
  • Redacción web
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Saffron Maya Snook, representante de Tailandia, ganó el título de Miss Global 2026 en un certamen celebrado en ese país.

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La reina de belleza también recibió el premio a la Hermandad, según la información proporcionada.
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Snook, de 23 años, es una reina de belleza tailandesa-inglesa. Se graduó con honores de la Universidad de Sussex, en Inglaterra, y ha desarrollado una trayectoria en la industria del entretenimiento, con trabajos en modelaje y publicidad.

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También participó en el programa The Face Thailand, donde llegó al grupo de las 24 mejores concursantes. Además, se ha desempeñado como jurado en concursos de belleza, entre ellos la ronda final de Mister Global Thailand 2026.

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Además, se ha desempeñado como jurado en concursos de belleza, entre ellos la ronda final de Mister Global Thailand 2026.

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Con su triunfo en Miss Global 2026, Snook se convirtió en la primera representante de Tailandia en obtener esta corona, de acuerdo con los datos suministrados. La ronda final del certamen se celebró en octubre de 2026.

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Las finalistas de Miss Global 2026 fueron:

Primera finalista: Kelly Kirstein, de Estados Unidos.

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Segunda finalista: Bianca Nicole Miranda, de Puerto Rico.

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Tercera finalista: Jayvee Lyn Lorejo, de Filipinas.

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Cuarta finalista: Myo Ma Ma, de Myanmar.

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