Brittany Boltinhouse dedica mensaje a Honduras y a las mujeres en Miss Global

La hondureña Brittany Boltinhouse compartió un mensaje de sororidad y empoderamiento en su cuenta de Instagram, horas antes de la gala final de Miss Global 2026, en Tailandia. En su publicación, destacó el vínculo que construyó con las demás concursantes y agradeció a Honduras por permitirle representar al país en el certamen internacional.
«Esta noche, subimos al escenario por última vez para las finales de Miss Global 2026. No importan los resultados de esta noche, quiero que todas las mujeres que están a mi lado sepan que ya hemos ganado de muchas maneras», escribió Boltinhouse.
La representante hondureña destacó que, aunque las participantes proceden de diferentes países, culturas y contextos, comparten el propósito de utilizar sus voces e historias para empoderar a las mujeres.«He aprendido que la hermandad no conoce fronteras, la bondad no necesita traducción, y la verdadera belleza se encuentra en la forma en que nos elevamos unos a otros», expresó en el mensaje.
Boltinhouse también reflexionó sobre el significado de la competencia más allá de la corona y los títulos. Según su publicación, cada participante tiene una historia que merece ser escuchada y un propósito por el cual luchar.La hondureña agradeció a sus compañeras por las experiencias compartidas durante el concurso.
«Y a Honduras, gracias por permitirme llevar tu nombre al otro lado del mundo. Esta noche, no solo competimos. Celebramos el poder de las mujeres. Una etapa. Muchas naciones. Una hermandad. ¡VIVA HONDURAS!», manifestó.
Brittany Boltinhouse destacó su orgullo por representar a Honduras: En otra publicación, realizada el día de su entrevista privada con el jurado de Miss Global 2026, Boltinhouse describió la experiencia como uno de los momentos más emotivos de su participación.
La hondureña explicó que tuvo la oportunidad de compartir con el jurado su historia personal, sus raíces y el propósito que la llevó a formar parte del certamen. También destacó la importancia de presentarse ante los jueces de manera auténtica.
En el mensaje, el representante describió a la mujer que hay detrás de la banda hondureña como alguien resiliente, apasionada y orgullosa de sus orígenes, que continúa creciendo y persiguiendo sus sueños.
Asimismo, expresó su agradecimiento por vivir la experiencia en Tailandia y aseguró que Honduras estuvo presente en sus pensamientos durante ese momento. Honduras logró un lugar en el Top 25 de Miss Global 2026. La participación de Brittany Boltinhouse también dejó un resultado destacado para Honduras: su clasificación al Top 25 de Miss Global 2026, según los resultados consignados en la información proporcionada para esta nota.
La participación de Brittany Boltinhouse también dejó un resultado destacado para Honduras: su clasificación al Top 25 de Miss Global 2026.