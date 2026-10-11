Brittany Boltinhouse dedica mensaje a Honduras y a las mujeres en Miss Global

La representante hondureña destacó que, aunque las participantes proceden de diferentes países, culturas y contextos, comparten el propósito de utilizar sus voces e historias para empoderar a las mujeres.«He aprendido que la hermandad no conoce fronteras, la bondad no necesita traducción, y la verdadera belleza se encuentra en la forma en que nos elevamos unos a otros», expresó en el mensaje.