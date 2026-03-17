Rosalía deslumbra en Lyon con el arranque de su gira ‘Lux’

De ella emergió Rosalía, como una muñeca bailarina a la espera de cuerda, ataviada con tutú y zapatillas de ballet, para iniciar el concierto del mismo modo que arranca Lux: con ‘Sexo, violencia y llantas’ y ‘Reliquia’.Danzando sobre las puntas, el ballet marcó el hilo conductor de los primeros temas —todos de su nuevo disco—, hasta dar paso a una atmósfera más lírica con ‘Mio Cristo Piange Diamanti’, en la que cambió el tutú por un velo y adoptó una estética cercana a la de Maria Callas.