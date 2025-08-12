  1. Inicio
¿Rely Maradiaga se convertirá en pastor evangélico? Esto dijo

El reconocido comentarista deportivo sorprendió al hablar de sus planes dentro de los caminos de Dios.

¿Rely Maradiaga se convertirá en pastor evangélico? Esto dijo
1 de 10

El reconocido comentarista deportivo hondureño, Rely Maradiaga, respondió recientemente a la interrogante ampliamente compartida en redes sociales sobre si aspira a convertirse en pastor evangélico. En una entrevista íntima, aclaró con sencillez.
¿Rely Maradiaga se convertirá en pastor evangélico? Esto dijo
2 de 10

Y es que el exitoso comunicador, dijo que aspira a convertirse en un gran predicador de la palabra de Dios, pero no en un pastor.

¿Rely Maradiaga se convertirá en pastor evangélico? Esto dijo
3 de 10

"Creo que ser pastor es dirigir una iglesia, tener un ministerio, es un tema hasta financiero, los pastores tienen que dirigir las finanzas de su iglesia, dar consejería, dirigir ministerios. Yo no me veo en eso", dijo Rely Maradiaga.

¿Rely Maradiaga se convertirá en pastor evangélico? Esto dijo
4 de 10

"Pero si y es algo que ya hago gracias a Dios, compartir la palabra del señor, compartir la palabra de Dios es algo que me gusta mucho, me compromete mucho", añadió.

¿Rely Maradiaga se convertirá en pastor evangélico? Esto dijo
5 de 10

Rely Maradiaga reveló como entregó su vida a Dios y es que explicó que atravesó por un momento de depresión aún y cuando vivía el éxito en su carrera en la televisión.

¿Rely Maradiaga se convertirá en pastor evangélico? Esto dijo
6 de 10

Según explicó, su decisión no surgió de un deseo de liderar una congregación, sino de compartir esperanza y fortaleza espiritual con quienes puedan sentirse igual de desorientados.

¿Rely Maradiaga se convertirá en pastor evangélico? Esto dijo
7 de 10

Con esta nueva declaración, Maradiaga profundiza en una faceta más íntima de su vida. No como guía formal, sino como testigo y portador de un mensaje que ha transformado su interior.
¿Rely Maradiaga se convertirá en pastor evangélico? Esto dijo
8 de 10

Rely Yosimar Maradiaga es un destacado periodista deportivo y productor hondureño.

¿Rely Maradiaga se convertirá en pastor evangélico? Esto dijo
9 de 10

Laboró por años en Deportes TVC, convirtiéndose en uno de los cronistas más valorados de Honduras. Se ganó el cariño de la audiencia por su estilo cercano, emocional y auténtico.

¿Rely Maradiaga se convertirá en pastor evangélico? Esto dijo
10 de 10

Su creatividad lo llevó a desarrollar un estilo único de reportajes denominado “El Toque de Rely”: narraciones emotivas que capturan emociones desde las gradas, creando cercanía con el público y contando historias que conmueven.

