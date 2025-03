¿Quién es Maitland Ward?, la actriz de Disney que triunfó en el cine para adultos

Ward, quien inició su carrera en la actuación como Jessica Forrester en la telenovela The Bold and the Beautiful entre 1994 y 1996, dio un giro inesperado a su trayectoria cuando decidió incursionar en la industria del cine para adultos. Esta decisión, que en su momento generó sorpresa en el público, ha sido para ella una fuente de independencia creativa y personal.