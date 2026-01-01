¡Bella entre las bellas! Elsa Oseguera y sus "looks" en Año Nuevo

Elsa Oseguera dejó a sus seguidores boquiabiertos con sus estilismos del pasado 31 de diciembre.
Y es que la bella presentadora hondureña lució espectacular durante la transmisión especial de Fin de Año de la cadena televisiva, HCH.
En varias páginas de chismes sobre farándula hondureña, los internautas han votado por Elsa Oseguera como la presentadora de televisión mejor vestida de las celebraciones de año Nuevo.
La guapa hondureña impactó con este precioso vestido, el cual, y de acuerdo a la revista Chismes y Farándula, estaría valorado en más de 75,000 lempiras.
"Lista para la transmisión de año nuevo de HCH y lista para recibir este 2026", expresó la bella Elsa en redes.
Varios usuarios de las redes sociales han expresado lo hermosa y espectacular que lucía Elsa Oseguera el 31 de diciembre, e incluso, algunos afirman que la presentadora opacó a varias de sus colegas.
Pero el vestido de pedrería no fue el único diseño que lució Elsa Oseguera en Noche Vieja. La presentadora también deslumbró con este atuendo de tres piezas y con muchos brillos.
"Mi segundo outfit en el turno de fin de año", escribió Elsa en otra publicación. Para sus dos estilos de noche, Elsa optó por llevar el cabello recogido con una coleta.
Durante las transmisiones de día, Elsa lució un estilo más sencillo, pero siempre elegante y sobrio. En esta ocasión si llevaba su larga cabellera suelta.
La periodista hondureña también expresó sus mejores deseos para este 2026. "Transmisión de año nuevo en @HCH muy agradecida con Dios por todos los procesos para poder superarme. Gracias a todos mis seguidores por su apoyo y cariño los llevo en el corazón. Una espectacular manera de iniciar el 2026", compartió Oseguera con todos sus seguidores.