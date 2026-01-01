Supremo expresa su admiración por el pastor German Ponce

El tiktoker hondureño, Supremo, recibió el año 2026 acompañado de su madre, y en la Iglesia de Cristo Ebenezer, en San Pedro Sula. El famoso creador de contenido también expresó su profunda admiración por el líder de esta congregación, el pastor guatemalteco, y ya nacionalizado como hondureño, Germán Ponce.
Supremo dijo que siempre ha escuchado las prédicas del líder evangélico, incluso desde que era un niño.
"Es un placer enorme escuchar una predica del pastor Germán Ponce y poder estrechar mi mano con el. Lo ví predicar desde pequeño y hasta ayer pude cruzar unas palabras con él", escribió Supremo en sus redes sociales, junto a varias fotografías en las que aparece conversando con el pastor Germán Ponce.
En las imágenes que compartió Supremo se le puede ver con una imagen muy diferente a la que tiene acostumbrados a sus seguidores. El tiktoker dejó atrás su estilo desenfadado para lucir un traje muy elagante, acorde para un evento tan especial como el recibir el año nuevo en la iglesia.
Durante su visita a la Iglesia de Cristo Ebenezer, Supremo también compartió buenos momentos con el reconocido publicista y exlocutor, José Miguel Portillo. "Aquí mi hermanito José me ha enseñado toda la iglesia. Y pues aquí, que queríamos pasarla bien mi gente", expresó Supremo en una storie de Instagram.
Por su parte, José Miguel Portillo expresó su alegría de poder compartir con Supremo en la casa de Dios. "Un honor haberlos podido atender, Supremo, mi casa es su casa siempre", comentó.
Los seguidores de Supremo también han manifestado su emoción por esto, y han animado al creador de contenido a seguir sus pasos en el cristianismo.
"Este año una meta tuya debe ser volver al Señor supremo", "Al final el único que no te abandona es Dios!! Sigue adelante que cuando Dios te ha escogido desde el vientre de su madre no hay nada que te aparte de su camino...", "Te imaginas supremo llevando la palabra. A los jóvenes Dios es un Dios de oportunidades", "Mis respeto para vos Supremo..tantas cosas q pudiste hacer anoche para divertirte..y elegiste la mejor...recibir el año en la casa de Dios......te vi a lo lejos..y no lo podía crear.....Mi admiracion y respeto supremo", son algunos de los comentarios positivos que le han dejado sus seguidores.
Y es que en los últimos días Supremo ha atravesado por una situación sentimental muy difícil, luego de su separación con la presentadora de televisión, Milagro Flores.
Y es que pese a que ambos compartieron lindos momentos juntos, su historia no llegó a buen término.
Ahora, tanto Supremo como Milagro Flores han tomado caminos diferentes, sin embargo, aún siguen expresando con sus seguidores de las redes sociales, lo triste que ha sido esta decisión para ellos.