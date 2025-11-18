  1. Inicio
¿Quién es Tatiana Gabriela? La modelo vinculada a Joe Jonas

Rumores de romance crecen tras ser vistos juntos en cafés, restaurantes y conciertos, mientras ella mantiene un bajo perfil.

  • 18 de noviembre de 2025 a las 16:24 -
  • Redacción web
Desde cafés en Los Ángeles hasta conciertos en San Francisco, Joe Jonas y Tatiana Gabriela han encendido rumores de una nueva relación. Aunque ninguno ha confirmado públicamente el vínculo, las imágenes y apariciones recientes han captado la atención de fans y medios de comunicación, pero ¿Quién es ella?

 Fotos: Instagram/joejonas/tatsgab
Tatiana Gabriela, modelo puertorriqueña y fotógrafa aficionada con base en Nueva York, ha sido vista junto al cantante en varias ocasiones desde septiembre. Su estilo discreto y estética analógica han despertado curiosidad, especialmente tras asistir al concierto de los Jonas Brothers el 25 de septiembre en San Francisco.

 Foto: Instagram/tatsgab
La joven puertorriqueña es la modelo principal del video musical de Bad Bunny llamado "Baile inolvidable".

 Foto: Instagram/tatsgab
La cuenta DeuxMoi y medios como Yahoo han documentado las salidas de Tatiana y Joe, incluyendo una visita al Maru Café en Los Ángeles. Aunque Joe no ha emitido declaraciones, sí compartió en redes momentos de su gira, mientras Tatiana mantiene su perfil bajo.

 Foto: Instagram/tatsgab
Este rumor surge meses después de que Joe fuera vinculado brevemente con la cantante María Isabel Severino, relación que no prosperó públicamente. Ahora, con Tatiana, el tono parece más íntimo y menos mediático.

 Foto: Instagram/tatsgab
¿Amistad cercana o algo más? Por ahora, el silencio de ambos deja espacio para la especulación, mientras las imágenes siguen hablando por sí solas.

 Foto: Instagram/tatsgab
Su presencia en redes sociales ha crecido desde que fue vinculada con Joe Jonas, aunque mantiene un perfil relativamente discreto.

 Foto: Instagram/tatsgab
