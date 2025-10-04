¿Quién es la esposa de Joy Huerta y cómo la alentó a hablarle a su padre?

En el documental "Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos" (HBO Max), Joy Huerta revela que Diana Atri, su ahora esposa y madre de sus dos hijos, fue quien la animó a volver a hablar con su padre, el pastor Eduardo Huerta, después de dos años de silencio y tras descubrir su doble vida.
"Yo me volví a hablar con mi papá hasta que Diana apareció en escena", revela Joy. "La muerte de mi papá me marcó mucho y para mi era muy importante decirle: ´Joy, todo bien que hayas tenido tus diferencias y todo bien que hayas tenido como esa separación, pero yo te recomiendo que te acerques un poquito´", agrega Diana.
"Ella me dijo: ´pese lo que pese son tus papás, imagínate que se fuera y no estas bien con él, trata de acercarte. Es mejor que tengas una relación con tu papá desde un lugar que a ti te da paz a que no la tengas´", cuenta Joy quien temía volver a relacionarse con él, pues seguía intentado convencerla de volver a casa bajo su mando.
Durante años Joy vivió bajo un entorno de control religioso y familiar, marcado por el autoritarismo y una doble moral que la sofocaba emocionalmente, pero Diana, con su presencia firme y amorosa, la ayudó a enfrentar ese miedo y a buscar una forma de reconciliación, aunque fuera parcial.
Diana Atri es una productora de arte y emprendedora mexicana con quien Joy ha formado una familia sólida y amorosa. Aunque ambas decidieron no contarle al padre de Joy sobre su relación él sí la conoció y llegó a quererla como la mejor amiga de su hija. La pareja tiene una relación desde el 2011 y el padre de Joy murió en 2013.
El padre de Joy murió en 2013 a causa de la diabetes. "Pude tener una relación con mi papá por dos años antes que él falleciera, y se lo debo a Diana porque no me puedo imaginar lo que hubeira sido no cerrar ese capítulo y que mi papá se muriera", asegura Joy.
"Fue muy fuerte (perderlo) porque incluso quise convertirme en la mujer que mi papá quería educar, esta mujer fuerte, independiente y firme y un poco como querer honrar su memoria era eso, y fue lo que más fuerza me dio en la vida", concluye Joy entre lágrimas, y quien asegura, que a pesar de todo, tiene muy buenos recuerdos de cómo fue crecer junto a su padre, pues además ella fue su favorita.
Tras la muerte de su padre, Jesse y Joy escriben la canción "Un besito más" como un homenaje a su figura paterna y se encuentra en el disco homónimo del dúo. La canción refleja la ausencia y el dolor por su partida.