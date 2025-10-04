¿Quién es la esposa de Joy Huerta y cómo la alentó a hablarle a su padre?

"Fue muy fuerte (perderlo) porque incluso quise convertirme en la mujer que mi papá quería educar, esta mujer fuerte, independiente y firme y un poco como querer honrar su memoria era eso, y fue lo que más fuerza me dio en la vida", concluye Joy entre lágrimas, y quien asegura, que a pesar de todo, tiene muy buenos recuerdos de cómo fue crecer junto a su padre, pues además ella fue su favorita.